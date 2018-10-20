В последней книге Хокинг указал наиболее вероятную причину гибели человечества

Причину гибели человечества британский физик Стивен Хокинг описал в своей последней книге под названием «Краткие ответы на большие вопросы», которая вышла на этой неделе. В ней он указал на то, что при его жизни NASA постоянно вело наблюдение за апокалиптическими астероидами в космосе.

И именно они, по мнению Хокинса, главная угроза как для человечества, так и для любой другой разумной цивилизации во вселенной, пишет Daily Star.

В своих последних размышлениях физик описывал сценарии, при которых жизнь больше не сможет существовать на Земле. В частности, среди таких сценариев он перечислил последствия ядерной войны и необратимые климатические изменения. Но главная угроза скрывается в далеком космосе. «Вселенная – очень жестокое место. Звезды поглощают планеты, сверхновые протонные звезды распространяют смертельное излучение во всем космосе. Черные дыры сталкиваются между собой, а астероиды мчатся со скоростью сотен миль в секунду. Гарантировано, что все эти феномены не делают космос очень привлекательным. Но именно из-за этого мы и должны осваивать его вместо того, чтобы оставаться на планете. Столкновение с астероидом – это то, от чего у нас нет защиты», — пояснил физик.

«Последнее крупное столкновение с нами произошло 66 миллионов лет назад и стало причиной исчезновения динозавров. И это произойдет снова. Это не какая-то научная фантастика, а факт, подтвержденный законами физики и вероятности», — подчеркнул Хокинг.

Источник: УНИАН


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