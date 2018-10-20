В Китае может запустить свою «искусственную луну»

Улицы китайского города Чэнду вскоре могут быть освещены искусственным спутником-луной, который в ночное время заменит более традиционное уличное освещение, если частной аэрокосмической компании удастся реализовать свой амбициозный план.

Цель проекта – сэкономить немалую сумму на счетах за электроэнергию, как утверждает Ву Чунфэн, председатель компании Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co., разрабатывающей проект. Вместо того, чтобы использовать ресурсы Земли, спутник будет отражать солнечные лучи с другой стороны планеты обратно на Чэнду.

Деталей о проекте пока немного, но очень похоже, что спутник будет оснащен крыльями на основе солнечных панелей с особым отражающим покрытием для перенаправления солнечных лучей из космоса. Освещение на Земле будет примерно в восемь раз ярче того, что предоставляет Луна.

Выступая на предпринимательской конференции, Ву заявил, что спутник позволит тщательно контролировать и удерживать свет на площади от 10 до 80 километров в диаметре. Сторонники проекта утверждают, что свет не будет мешать ночной активности живой природы – по крайней мере, не сильнее, чем это делает обычное уличное освещение.

Сумеречное освещение, создаваемое искусственной луной может также стать и туристической достопримечательностью в местности, считают разработчики. Спутник можно будет также увидеть в телескоп из других мест. Судя по всему, необходимая технология уже была испытана и сам спутник может быть готов к выходу на орбиту уже в 2020-ом году.

Судя по статье китайского издания People’s Daily, авторы проекта вдохновились работами французского художника, который хотел развесить над Землей зеркала, чтобы они ночью отражали солнечный свет на Париж.

В какой-то степени эта идея была реализована: в норвежском городе Рьюкан, находящемся так низко в долине, что солнечный свет в него не попадает в зимние месяцы, на вершине ближайшей горы установлены три зеркала, управляемых при помощи компьютера, которые отражают солнечные лучи на город.

Конечно, для того, чтобы сделать то же в космосе потребуется гораздо больше технических навыков и денег. В конце концов, если план посчитают невыгодным, то скорее всего дальше идеи дело не пойдет.

Если же спутник все-таки получит одобрение властей на запуск и получит достаточное финансирование, ему придется немного подождать. На орбиту сейчас регулярно выходят все новые и новые спутники, занимающиеся чем угодно – от предоставления интернета до поисков инопланетной жизни.

Придется подождать несколько лет, чтобы увидеть, будет ли эта идея в итоге реализована или нет.