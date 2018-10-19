В США погибает крупнейший организм Земли – ученые

Около 80% колонии генетически идентичных друг другу осин в США находятся в зоне риска, предупреждают ученые из Университета штата Юта.

О проблеме сообщается в статье в журнале PLOS ONE, передает УНИАН.

Колония из 47 тыс. одинаковых деревьев, прозванная «дрожащим гигантом», находится на территории Национального леса Фишлейк в штате Юта, ее возраст, по оценкам ученых, составляет тысячи лет. Каждое из 47 тыс. деревьев является частью единого живого организма в массивной подземной коренной системе.

Сравнив данные аэрофотосъемки 72-летней давности с современными, исследователи пришли к выводу: количество деревьев сократилось.

Глобальная причина состоит в истреблении человеком волков и медведей гризли ещё в 1900-х годах. Популяция оленей без регуляции хищников возросла до такой степени, что отходы жизнедеятельности животных не дают прорастать молодым осинам.


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