В Солнечной системе когда-то была «алмазная» планета

Четыре с половиной миллиарда лет назад, когда Солнечная система только формировалась, вокруг Солнца вращалось множество протопланет. Они сталкивались друг с другом; одни в результате этих столкновений становились больше, другие разлетались на куски. Из далеко отлетевших фрагментов протопланет образовались богатые углеродом астероиды, которые до сих пор вращаются вокруг Солнца.

Новый анализ состава обломков одного из таких астероидов, упавшего на Землю в 2008 году, указал на то, что этот астероид был, в свою очередь, обломком одной из потерянных планет Солнечной системы.

Метеориты Алмахата Ситта пролетели над Нубийской пустыней в Африке десять лет назад. Не все они сгорели в атмосфере; некоторые упали в песок, ученым удалось найти несколько сотен крупнозернистых, высокоуглеродистых космических камней — урейлитов. Внутри метеоритов обнаружились кристаллы алмаза диаметром до 100 мкм.

Существует несколько гипотез, объясняющих происхождение алмазов в астероидах. Согласно первой, небольшие алмазы образуются при столкновениях крупных, планетоподобных твердых тел; но кристаллы в нубийских урейлитов были в 100 раз крупнее, чем те, что, согласно расчетам, образуются при таких столкновениях. Вторая гипотеза объясняет происхождение космических алмазов конденсацией углерода в облаках межпланетного газа и пыли — но такие кристаллы должны быть еще меньше.

Группа швейцарских, немецких и французских физиков, изучавшая алмазы нубийских метеоритов, предложила другое объяснение: ученые считают, что эти кристаллы выросли в недрах протопланеты до того, как она столкнулась с другим небесным телом и превратилась. По другим минералам (сульфидам железа), входящих в состав метеоритов, ученые оценили размер «алмазной» протопланеты. Чтобы создать давление, необходимое для формирования сульфидных кристаллов, протопланета должна была быть не меньше Меркурия, а может быть, даже размером с Марс.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.



