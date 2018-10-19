Литий-ионный аккумулятор впервые распечатан на 3D-принтере

Литий-ионный аккумулятор впервые распечатан на 3D-принтере

Литий-ионные аккумуляторы просты, недороги и относительно долговечны. При этом у них есть существенный недостаток — форма. Требования массового промышленного производства диктуют их изготовление в виде цилиндров или прямоугольных параллепипедов (вы, ведь, знаете, что это такое?).

Это, в свою очередь, означает, что конструкторы гаджетов вынуждены резервировать определенный объем под будущие элементы питания. Сложно сказать, как обстояло дело на подводной лодке, а для типичного смартфона это — 30?40% от внутреннего объема. Это много.

Ученые из университетов Дьюка и Техасского решили побороться с этой проблемой. У них получилось распечатать полнофункциональный аккумулятор на трехмерном принтере.

Литий-ионный аккумулятор впервые распечатан на 3D-принтере

Распечатанный браслет

Как сообщается, пока девайс явно не готов к серийному производству и массовому использованию. Его емкость примерно на два порядка ниже, чем у серийных образцов.

Ученые предполагают дальнейшее развитие своего детища, в первую очередь за счет пересмотра списка используемых при печати материалов. Там сейчас слишком много такого, что хорошо подходит для принтера и плохо — для аккумулятора.

Тем не менее, стратегическую цель следует считать достигнутой — распечатанный аккумулятор может иметь сколь угодно причудливую форму, предоставляя простор воображению конструкторов гаджетов.

Чтобы продемонстрировать потенциал батареи, команда 3-D напечатала светодиодный браслет со встроенной литий-ионной батареей. Браслет полностью заряжается примерно за минуту.

С подробностями можно ознакомиться в статье, опубликованной в ACS Applied Energy Materials .


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые доказали распространение инопланетян по всему Млечному ПутиУченые доказали распространение инопланетян по всему Млечному Пути
В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни АльцгеймераВ Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера
Ученые рассказали о неожиданных находках на поверхности астероидаУченые рассказали о неожиданных находках на поверхности астероида
Марсоход Opportunity пока отказывается подавать признаки жизниМарсоход Opportunity пока отказывается подавать признаки жизни
Boston Dynamics научили своего робота танцеватьBoston Dynamics научили своего робота танцевать
Блок рекламы


Похожие новости
Конденсат Бозе-Эйнштейна впервые получен в невесомостиКонденсат Бозе-Эйнштейна впервые получен в невесомости
SpaceX запустила на орбиту аргентинский спутник и впервые посадила первую ступень Falcon 9 на базе ВанденбергSpaceX запустила на орбиту аргентинский спутник и впервые посадила первую ступень Falcon 9 на базе Ванденберг
Ученые впервые очистили тело обезьян от "спящего" ВИЧУченые впервые очистили тело обезьян от "спящего" ВИЧ
Частная китайская компания впервые вывела на орбиту спутникЧастная китайская компания впервые вывела на орбиту спутник
Зонд New Horizons впервые детектировал новую цель в поясе КойпераЗонд New Horizons впервые детектировал новую цель в поясе Койпера
Распечатан прототип искусственного глазаРаспечатан прототип искусственного глаза
В протопланетном диске впервые обнаружили кислотуВ протопланетном диске впервые обнаружили кислоту
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
Впервые за 50 лет найден новый светочувствительный белокВпервые за 50 лет найден новый светочувствительный белок
Астрономы впервые сфотографировали рождение планетыАстрономы впервые сфотографировали рождение планеты
Последние новости
Подгружаем последние новости