В NASA планируют отправить людей на Венеру

NASA разрабатывает концепцию революционной миссии по отправке людей на Венеру. Они будут жить в облаках над поверхностью планеты, паря на высокотехнологичных дирижаблях.

Венеру нельзя назвать популярным маршрутом для начинающих космических туристов. Как показали многие миссии последних десятилетий, эта планета представляет собой мир адских температур, токсичной атмосферы и невероятного давления на поверхности. Несмотря на это, NASA работает над концепцией человеческой миссии на Венеру под названием High Altitude Venus Operational Concept, или HAVOC.

Как эта миссия вообще возможна? Температуры на поверхности планеты (около 460 градусов Цельсия) выше, чем на Меркурии, хотя Венера и находится почти вдвое дальше от Солнца. Это выше температуры плавления многих металлов. Кроме того, планета довольно молода в геологическом смысле: не так давно она пережила катастрофические события, спровоцированные накоплением тепла под ее поверхностью, из-за которого она расплавилась, выпустив жар, а затем застыла.

Однако NASA не планирует спускать землян на враждебную поверхность Венеры. Напротив, в планах агентства — использовать ее плотную атмосферу как основу для исследований. Никаких дат для миссий типа HAVOC еще не озвучили. HAVOC — долгосрочный план, зависящий от небольших тестовых миссий. В принципе, миссия возможна даже с нынешними технологиями.

Ученые планируют использовать дирижабли, которые смогут держаться в верхних слоях атмосферы Венеры долгое время. Как бы удивительно это ни звучало, верхние слои атмосферы второй планеты — пока что самое землеподобное место в Солнечной системе. На высоте от 50 до 60 километров над поверхностью давление и температура сравнимы с регионами нижних атмосферных слоев Земли. На высоте 55 километров давление венерианской атмосферы составляет примерно половину давления на Голубой планете на уровне моря. Температура на этой высоте колеблется между 20 и 30 градусами Цельсия.

Атмосфера выше этого слоя также достаточно плотна, чтобы защитить астронавтов от ионизирующего излучения из космоса. Более близкое расположение к Солнцу дает больше солнечного излучения, чем на Земле (как минимум в 1,4 раза больше), которое можно использовать для генерирования энергии.

Концептуальный дирижабль будет парить над Венерой, не подвергаясь влиянию ветра. Его можно наполнить смесью таких дыхательных газов, как кислород и азот, чтобы обеспечить ему плавучесть. Эта смесь легче венерианской атмосферы, а значит, сможет поднять аппарат вверх.

Венерианская атмосфера на 97 процентов состоит из углекислого газа, в остальных трех процентах содержатся азот и незначительные количества других газов. Также присутствует серная кислота, формирующая плотные облака и делающая планету такой яркой при наблюдении с Земли. Этот сильно отражающий слой облаков находится на высоте между 45 и 65 километрами, а на высоте примерно 30 километров и ниже формируются капли из серной кислоты. Учитывая это, дирижабль должен быть устойчивым к ее коррозионному эффекту.

К счастью, уже разработана технология, необходимая для преодоления проблемы кислотности. Определенные материалы, включая тефлон и некоторые виды пластика, обладают высокой степенью кислотной устойчивости и могут быть использованы для внешнего слоя, покрывающего дирижабль.

Конечно, о Венере еще многое не известно, пусть это и наш ближайший планетный сосед. Если миссию HAVOC осуществят, мы сможем узнать о ней много нового. В итоге, поняв, почему у двух настолько похожих планет такое разное прошлое, мы сможем больше изучить эволюцию Солнечной системы и, возможно, эволюцию других звездных систем.