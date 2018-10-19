Ученые объяснили таинственные сигналы из центра Млечного Пути

Международная команда ученых изучила данные, полученные астрофизиками при изучении красных гигантов вблизи черной дыры в центре Галактики.

Исследователи пришли к выводу, что в данных есть неточности.

Прошлой весной астрономы обнаружили высокие уровни трех элементов — скандия, ванадия и иттрия — в группе красных гигантов на расстоянии менее трех световых лет от черной дыры в центре Галактики. Это озадачило астрономов, пытавшихся объяснить феномен с помощью разных теорий. Согласно одной из них, аномально высокие уровни элементов спровоцированы спуском старых звезд в черную дыру. Другая же утверждала, что эти элементы — остатки от столкновений нейтронных звезд.

Самое последнее объяснение недавно предложила международная группа астрономов и физиков-атомщиков. Они утверждают, что в действительности наблюдаемых высоких концентраций этих элементов не существует, а все это лишь иллюзия. Об этом ученые пишут в статье журнала Astrophysical Journal.

Изначально они зарегистрировали эти элементы на основе «спектральных линий», полученных спектрометром. Так ученые вычисляют объем поглощаемого или излучаемого объектом света. Учитывая то, что разные элементы излучают или поглощают свет по-разному, эту информацию можно использовать при определении состава объекта. Скандий взаимодействует со светом иначе, нежели тот же ванадий.

Астрономы, проводившие новое исследование, нашли схожие линии скандия в красных гигантах вблизи Солнечной системы. Однако авторы обнаружили, что если температура красного гиганта ниже определенного уровня, то эти линии становятся интенсивнее. Тем не менее, по словам исследователей, это не значит, что в звезде содержится больше скандия, иттрия или ванадия.

Что касается причин влияния температуры на вычисления, ученые предполагают, что электроны в атомах этих элементов ведут себя по-разному на более низких температурах, нежели на высоких. Так что более низкая температура красных гигантов — а она намного ниже температуры Солнца — могла создать эту иллюзию спектральных линий, утверждают исследователи.

Команда предполагает, что высокая концентрация этих элементов — не уникальный феномен для красных гигантов вблизи черных дыр, а иллюзия. Однако ученые утверждают, что формирование этих сильных линий пока невозможно точно описать теоретической моделью.

Исследователи пришли к выводу, что спектральные линии не следует использовать в вычислениях до тех пор, пока не удастся выяснить, как они формируются. В то же время ученые продолжают задействовать измерения спектральных линий разных звезд Млечного Пути, чтобы понять, из чего те состоят.

Источник: naked-science.ru


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