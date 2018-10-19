Конденсат Бозе-Эйнштейна впервые получен в невесомости

Конденсат Бозе-Эйнштейна впервые получен в невесомости

Конденсат славен тем, что в нем на макроскопическом уровне работают законы квантовой механики. Веществу «нечего терять» и оно ведет себя соответственно. Впрочем, «макроскопический» — это громко сказано. В первом успешном опыте по получению конденсата «подопытными» были 2000 атомов рубидия, удерживаемые в оптической пипетке при температуре порядка 10-7 кельвина. В последующие двадцать лет их количество немножко подросло, но, по-прежнему, осталось очень небольшим.

Одной из причин, препятствующих увеличению объема конденсата, является земная гравитация, мешающая удержанию вещества. Логичный путь преодолеть ее — вынести опыты с конденсатом в невесомость.

Собственно, именно это сейчас и произошло.

Запущенное по суборбитальной траектории устройство включало в себя капсулу, содержащую некоторое количество атомов рубидия-87, электронику, несколько лазеров и источник энергии. Агрегат был активирован, когда ракета достигла высоты 243 км. Изготовление конденсата при помощи современных методов лазерного охлаждения заняло всего 1,6 секунды. После этого ракета шесть минут снижалась, возвращаясь на Землю. За это время автоматика произвела 110 предварительно запрограммированных экспериментов с конденсатом.

Познакомиться с деталями можно в статье, опубликованной в Nature.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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