Беда не приходит одна: очередной космический телескоп перешёл в безопасный режим

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что космическая рентгеновская обсерватория «Чандра» (Chandra X-ray Observatory) перешла в безопасный режим работы.

Названный аппарат был запущен ещё в 1999 году для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. Изначально срок службы обсерватории оценивался в пять лет, однако в 2001 году было принято решение продлить миссию на 10 лет.

Космический телескоп продолжал исправно работать до недавнего времени. Однако, как сообщается, 10 октября 2018 года «Чандра» вошла в безопасный режим. В нём отключаются критически важные системы, а солнечные панели разворачиваются таким образом, чтобы получать максимум света.

С чем именно связана активация безопасного режима, пока не ясно. Специалисты NASA занимаются изучением проблемы. В любом случае «Чандра» многократно превысила расчётный срок службы.

Ранее, напомним, в безопасный режим работы был переведён космический телескоп «Хаббл» (Hubble Space Telescope). Причиной стал сбой системы ориентации. В настоящее время в NASA работают над возобновлением научных операций на этом аппарате.

А в первых числах октября было объявлено, что спящий режим активирован на борту космического телескопа Kepler. Миссия этого аппарата подходит к концу из-за того, что практически полностью исчерпаны запасы топлива.



