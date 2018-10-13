В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера
В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза (БАС) — «болезни Стивена Хокинга».
Об этом рассказал в интервью
Он получил премию в 2012 году за революционное изобретение: из клеток кожи человека он создал искусственные стволовые клетки iPS, которые с тех пор ученые смогли «превратить» в клетки сердечной мышцы и сетчатки, тромбоциты и нервные клетки, фрагменты кишечника и почек.
«Мы направляем свои силы на создание препаратов от редких и неизлечимых заболеваний – области, труднодоступной для фармацевтических компаний. Так, на основе результатов наших исследований (клеток iPS. – Прим. ред.) уже начато экспериментальное лечение фибродисплазии», — сказал Яманака.
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая или ФОП — это редкое генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки превращаются в кость, пока лекарств от него нет.
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