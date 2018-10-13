В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера

В Японии нашли компоненты для лекарств от болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза (БАС) — «болезни Стивена Хокинга».

Об этом рассказал в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака.

Он получил премию в 2012 году за революционное изобретение: из клеток кожи человека он создал искусственные стволовые клетки iPS, которые с тех пор ученые смогли «превратить» в клетки сердечной мышцы и сетчатки, тромбоциты и нервные клетки, фрагменты кишечника и почек.

«Мы направляем свои силы на создание препаратов от редких и неизлечимых заболеваний – области, труднодоступной для фармацевтических компаний. Так, на основе результатов наших исследований (клеток iPS. – Прим. ред.) уже начато экспериментальное лечение фибродисплазии», — сказал Яманака.

Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая или ФОП — это редкое генетическое заболевание, при котором мышцы, сухожилия и связки превращаются в кость, пока лекарств от него нет.


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