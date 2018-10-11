В Boston Dynamics научили своего робота паркуру

Специалисты американской компании Boston Dynamics научили своего робота Atlas паркуру.

На Youtube компании появилось видео, на котором этот человекоподобный робот перепрыгивает через бревно, а затем без труда запрыгивает на деревянные возвышения.

В описании к видео говорится, что Atlas использует компьютерное зрение, чтобы ориентироваться по видимым маркерам при движении по местности.

Напомним, в прошлом году в Boston Dynamics показали, как этот робот делает сальто.

Компания Boston Dynamics принадлежит японскому SoftBank.