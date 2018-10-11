В Boston Dynamics научили своего робота паркуру
Специалисты американской компании Boston Dynamics научили своего робота Atlas паркуру.
На Youtube компании появилось видео, на котором этот человекоподобный робот перепрыгивает через бревно, а затем без труда запрыгивает на деревянные возвышения.
В описании к видео говорится, что Atlas использует компьютерное зрение, чтобы ориентироваться по видимым маркерам при движении по местности.
Напомним, в прошлом году в Boston Dynamics показали, как этот робот делает сальто.
Компания Boston Dynamics принадлежит японскому SoftBank.
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11.10.2018 18:37