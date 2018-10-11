Пещерная рыбка из Сомали пролила свет на наше происхождение

Пещерная рыбка из Сомали пролила свет на наше происхождение

Phreatichthys andruzzii — маленькая рыбка, живущая в пещерах Сомали. По сегодняшним взглядам, ее далекие предки покинули дневную поверхность около 2.6 миллиона лет назад, и, с тех пор, рыбки жили в темных подземных водоемах, в изоляции от всего, что происходит на поверхности и, в частности, от солнечного света. Это привело к серии различных последствий, наиболее заметным из которых стала потеря глаз. Ученые уже обнаружили, что суточный цикл рыбки составляет 47 часов и совершенно не зависит от освещенности. А теперь выяснилось, что это маленькое слепое создание похоже на нас.

У нее тоже отсутствует способность к фотореактивации ДНК, которая есть у всех, от бактерии до крокодила. А у плацентарных млекопитающих ее нет. И у слепой пещерной рыбки — тоже.

Мы не будем здесь подробно рассматривать этот механизм, ограничимся тем, что он есть и достаточно эффективен. А, вот, у нас с вами этого нет. Речь идет об очень консервативном механизме, прошедшем без заметных изменений миллиарды лет естественного отбора.

Авторы исследования предполагают, что в эволюции млекопитающих был какой-то этап, связанный, как у рыбки, с изоляцией от солнечного света. Как вариант, наши очень далекие предки в мезозое вели ночной образ жизни, а днем прятались куда-нибудь в темноту, чтобы не быть съеденными более крупными животными.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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