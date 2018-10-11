Срок эксплуатации блока №4 Запорожской АЭС продлен на 10 лет

Четыре из шести энергоблоков будут работать сверх проектного срока.

Срок эксплуатации блока №4 Запорожской АЭС продлен на 10 лет
Фото: npp.zp.ua

Четвертый блок Запорожской атомной электростанции, который в апреле 2018 года отслужил 30-летний проектный срок, будет работать еще как минимум 10 лет.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины на заседании в четверг, 11 октября, продлила срок его эксплуатации на сверхпроектный период по результатам периодической проверки безопасности.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

Напомним, в декабре 2010 года ГИЯРУ продлила сроки эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС (на 20 лет), в ноябре 2013 года – блока №1 Южно-Украинской АЭС (на 10 лет), в декабре 2015 года – блока №2 ЮУАЭС (на 10 лет), в сентябре 2016 – блока №1 Запорожской АЭС (10 лет), в октябре 2016 – блока №2 ЗАЭС (на 10 лет), в ноябре 2017 года - блока №3 ЗАЭС (на 10 лет), в июле 2018 года - блока №3 РАЭС (на 20 лет).


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