РоSSия неудачно запустила ракету с космонавтами на МКС

Капсула с экипажем упала в Казахстане.

РоSSия неудачно запустила ракету с космонавтами на МКС
Фото: РИА Новости

РоSSия в четверг неудачно запустила ракету "Союз МС-10", которая должна была доставить новых космонавтов на Международную космическую станцию.

Как сообщает ТАСС, ракета стартовала с космодрома Байконур с двумя членами экипажа - роSSийским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Во время полета аварийно отключились двигатели второй ступени, в результате чего капсула с космонавтами упала на Землю.

Экипаж жив, но при спуске ему пришлось пережить 6-кратную перегрузку. Спускаемый аппарат совершил посадку в Казахстане.

The Soyuz capsule has landed back on Earth carrying two crew members. Search and rescue teams are in contact with the crew and are en route to the landing location. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/G3IuAztH6O

— NASA (@NASA) October 11, 2018

Пилотируемые космические корабли "Союз" - это единственное средство доставки космонавтов на борт Международной космической станции. Из-за этого на нем к станции и со станции на Землю отправляют не только роSSийских космонавтов, но и представителей других стран.

Космонавт Овчинин, в частности, должен был обследовать обшивку корабля "Союз МС-09", где в конце августа обнаружили пробоину.


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