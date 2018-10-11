РоSSия неудачно запустила ракету с космонавтами на МКС
Капсула с экипажем упала в Казахстане.
Фото: РИА Новости
РоSSия в четверг неудачно запустила ракету "Союз МС-10", которая должна была доставить новых космонавтов на Международную космическую станцию.
Как сообщает ТАСС, ракета стартовала с космодрома Байконур с двумя членами экипажа - роSSийским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом. Во время полета аварийно отключились двигатели второй ступени, в результате чего капсула с космонавтами упала на Землю.
Экипаж жив, но при спуске ему пришлось пережить 6-кратную перегрузку. Спускаемый аппарат совершил посадку в Казахстане.
Пилотируемые космические корабли "Союз" - это единственное средство доставки космонавтов на борт Международной космической станции. Из-за этого на нем к станции и со станции на Землю отправляют не только роSSийских космонавтов, но и представителей других стран.
Космонавт Овчинин, в частности, должен был обследовать обшивку корабля "Союз МС-09", где в конце августа обнаружили пробоину.
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