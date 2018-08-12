Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях

Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях

Сотрудники сборочных линий Ford на предприятиях компании по всему миру отныне смогут использовать специализированные экзоскелеты в повседневной работе.

Речь идёт об особом жилете EksoVest, испытания которого проводились в Соединённых Штатах. Экзоскелет облегчает выполнение операций, осуществляющихся с поднятыми над головой руками.

Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру жилет удобно носить, он не стесняет движения рук оператора. Изделие подходит для людей ростом от 152 до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъёмную силу в 2,3–6,8 кг на каждую руку.

Важно отметить, что экзоскелет не имеет ни аккумуляторных батарей, ни кабелей питания. Когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.

Испытания EksoVest дали положительные результаты. Теперь эти экзоскелеты будут использоваться на пятнадцати предприятиях Ford, расположенных в семи странах по всему миру.

Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях

«Разработанный для использования в динамичной рабочей среде — на заводах, строительных площадках и в логистических центрах — жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме», — заявляет автопроизводитель.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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