Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях

Сотрудники сборочных линий Ford на предприятиях компании по всему миру отныне смогут использовать специализированные экзоскелеты в повседневной работе.

Речь идёт об особом жилете EksoVest, испытания которого проводились в Соединённых Штатах. Экзоскелет облегчает выполнение операций, осуществляющихся с поднятыми над головой руками.

Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру жилет удобно носить, он не стесняет движения рук оператора. Изделие подходит для людей ростом от 152 до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъёмную силу в 2,3–6,8 кг на каждую руку.

Важно отметить, что экзоскелет не имеет ни аккумуляторных батарей, ни кабелей питания. Когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.

Испытания EksoVest дали положительные результаты. Теперь эти экзоскелеты будут использоваться на пятнадцати предприятиях Ford, расположенных в семи странах по всему миру.

«Разработанный для использования в динамичной рабочей среде — на заводах, строительных площадках и в логистических центрах — жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме», — заявляет автопроизводитель.



