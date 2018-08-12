Ford начинает массовое внедрение экзоскелетов на своих предприятиях
Сотрудники сборочных линий Ford на предприятиях компании по всему миру отныне смогут использовать специализированные экзоскелеты в повседневной работе.
Речь идёт об особом жилете EksoVest, испытания которого проводились в Соединённых Штатах. Экзоскелет облегчает выполнение операций, осуществляющихся с поднятыми над головой руками.
Благодаря небольшому весу (4,3 кг) и размеру жилет удобно носить, он не стесняет движения рук оператора. Изделие подходит для людей ростом от 152 до 193 см и в зависимости от настройки обеспечивает подъёмную силу в 2,3–6,8 кг на каждую руку.
Важно отметить, что экзоскелет не имеет ни аккумуляторных батарей, ни кабелей питания. Когда рабочий поднимает руки на уровень груди, в дело вступают пневматические пружины, приподнимающие и удерживающие руки с инструментом.
Испытания EksoVest дали положительные результаты. Теперь эти экзоскелеты будут использоваться на пятнадцати предприятиях Ford, расположенных в семи странах по всему миру.
«Разработанный для использования в динамичной рабочей среде — на заводах, строительных площадках и в логистических центрах — жилет обеспечивает защиту и поддержку, снижая нагрузку при выполнении длительных, часто повторяющихся действий, которые со временем отрицательно сказываются на организме», — заявляет автопроизводитель.
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12.08.2018 10:21