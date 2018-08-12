Харари: Мир ждет полномасштабная гонка вооружений в сфере ИИ

Первыми потенциал ИИ поняли китайцы, а в Америке и Европе это осознание пришло только в последний год, считает автор бестселлеров «Sapiens» и «Homo Deus» футуролог Юваль Ной Харари.

Пять лет назад рассуждения об искусственном интеллекте звучали как научная фантастика, и всего несколько человек в мире науки и бизнеса были озабочены этой перспективой.

В широких кругах эта тема не обсуждалась. Но затем понимание пришло к некоторым правительствам, и ситуация изменилась, рассказал израильский историк и футуролог в интервью Guardian.

«Мне кажется, что китайцы первыми поняли, что происходит. Я думаю, это связано с их национальной травмой из-за промышленной революции, когда они упустили поезд, остались позади и много потеряли. Они будут делать все, чтобы быть в авангарде ИИ-революции», — уверен профессор Еврейского университета в Иерусалиме.

Однако теперь, когда в сфере ИИ о себе заявили также американцы и европейцы, Харари опасается последствий этой конкуренции. «Мы движемся к полномасштабной гонке вооружений в сфере ИИ, и это очень-очень плохие новости», — предупреждает профессор.

Футуролог, вторая книга которого называется «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», призывает задуматься о способности людей приспосабливаться к быстро меняющемуся миру.

«Мои опасения касаются психологических аспектов — достаточно ли у нас психологической устойчивости, чтобы выдержать такой объем изменений? Скорость перемен нарастала последние два столетия. Моей бабушке 93, и с ней все в порядке. В общем, мы уцелели. Но сможем ли мы продолжать в том же духе, никто не может гарантировать», — поясняет исследователь.