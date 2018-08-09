Дрон AirSelfie2 подешевел и получил улучшенную камеру

Стартап AirSelfie представил улучшенную версию своего компактного квадрокоптера AirSelfie2. Как и первая модификация, второе поколение ориентировано на съемку селфи, но здесь стоит более современная камера, а цена, напротив, стала заметно ниже.



Новый AirSelfie2 получил матрицу 12 Мп вместо 5 Мп и научился делать более качественные снимки и видеоролики. Контент он может записывать с расстояния в несколько метров, и он сохраняется на накопителе емкостью сразу 16 Гб против 4 Гб у первого поколения. Само собой, можно использовать более емкие карты памяти microSD – тут никаких ограничений нет. Авторы AirSelfie2 также намекнули на новый аккумулятор с повышенной емкостью, но на этот раз никаких конкретных данных они не предоставили. Известно лишь, что батарея сможет обеспечить дрону 5 минут полета вместо 3 у первой ревизии.



Новый AirSelfie2 сохранил компактные габариты и научился отлетать от владельца на 20 метров. Видео пишется в формате Full HD, а вот поддержку 4К пока что не завезли – возможно, ситуацию исправит один из грядущих апдейтов прошивки. Первый AirSelfie, напомним, стоит 250 долларов США , что для подобного рода игрушки все же многовато, а вот новый и улучшенный AirSelfie2 оценивается производителем уже ровно в 200 долларов. С чем связан демпинг – неизвестно.