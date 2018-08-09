Дрон AirSelfie2 подешевел и получил улучшенную камеру

Стартап AirSelfie представил улучшенную версию своего компактного квадрокоптера AirSelfie2. Как и первая модификация, второе поколение ориентировано на съемку селфи, но здесь стоит более современная камера, а цена, напротив, стала заметно ниже.

AirSelfie2

Новый AirSelfie2 получил матрицу 12 Мп вместо 5 Мп и научился делать более качественные снимки и видеоролики. Контент он может записывать с расстояния в несколько метров, и он сохраняется на накопителе емкостью сразу 16 Гб против 4 Гб у первого поколения. Само собой, можно использовать более емкие карты памяти microSD – тут никаких ограничений нет. Авторы AirSelfie2 также намекнули на новый аккумулятор с повышенной емкостью, но на этот раз никаких конкретных данных они не предоставили. Известно лишь, что батарея сможет обеспечить дрону 5 минут полета вместо 3 у первой ревизии.

Новый AirSelfie2 сохранил компактные габариты и научился отлетать от владельца на 20 метров. Видео пишется в формате Full HD, а вот поддержку 4К пока что не завезли – возможно, ситуацию исправит один из грядущих апдейтов прошивки. Первый AirSelfie, напомним, стоит 250 долларов США, что для подобного рода игрушки все же многовато, а вот новый и улучшенный AirSelfie2 оценивается производителем уже ровно в 200 долларов. С чем связан демпинг – неизвестно.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Создан первый в мире искусственный организм с одной хромосомойСоздан первый в мире искусственный организм с одной хромосомой
Квантовые компьютеры позволят спецслужбам расшифровать все шифровкиКвантовые компьютеры позволят спецслужбам расшифровать все шифровки
NASA назвало имена астронавтов для миссий SpaceX и BoeingNASA назвало имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing
В Египте нашли новую статую СфинксаВ Египте нашли новую статую Сфинкса
Фото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с СолнцемФото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с Солнцем
Блок рекламы


Похожие новости
Дронов научили отгонять стаи птиц от аэропортаДронов научили отгонять стаи птиц от аэропорта
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
В Израиле показали дрон-камикадзеВ Израиле показали дрон-камикадзе
Украинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряженияУкраинский студент получил 500 000 грн на создание устройства для стабилизации электрического напряжения
Зонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на ЦеререЗонд Dawn получил детальные снимки кратера Оккатор на Церере
ВСУ получили новую современную техникуВСУ получили новую современную технику
Fujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в АвстралииFujitsu будет использовать дроны для защиты исчезающих видов флоры и фауны в Австралии
Дрон Parrot Anafi пишет видео в формате 4К HDRДрон Parrot Anafi пишет видео в формате 4К HDR
В Саудовской Аравии моделей на подиуме заменили дронамиВ Саудовской Аравии моделей на подиуме заменили дронами
Дроны и нейросети помогут изучить лесаДроны и нейросети помогут изучить леса
Последние новости
Подгружаем последние новости