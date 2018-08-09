Microsoft ведет трансляцию с камер подводного дата-центра

Microsoft разместила 12-метровый дата-центр на глубине около 36 метров у берегов Оркнейских островов, Шотландия, в рамках второго этапа проекта Project Natick; в рамках первого этапа в 2015 году компания тестировала 3-метровый прототип подводного дата-центра у побережья Калифорнии. С помощью данного проекта Microsoft надеется решить проблему перегревания компьютеров в дата-центрах: так, прокачивание холод вод, как полагает компания, позволит в достаточной степени охлаждать аппаратуру. Microsoft сотрудничает с французской компанией Naval Group, которая создала водонепроницаемую цилиндрическую оболочку и адаптировала систему охлаждения подлодки для работы с дата-центром.

Теперь же, как сообщил портал The Verge, Microsoft стала вести онлайн-трансляцию с двух камер, установленных на новом дата-центре. Трансляция доступна на сайте Project Natick.

Scott Eklund / Red Box Pictures

В ходе второго этапа данного проекта Microsoft будет подробно отслеживать работу подводного дата-центра в течение 12 месяцев, оценивая различные показатели, в том числе производительность, энергопотребление, температуру. При этом, по словам компании, постоянно — без специального обслуживания — центр может проработать до пяти лет.



