Ученые рассказали, насколько может подняться температура Земли

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.

Об этом пишут авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает УНН со ссылкой на DW.

По оценке ученых, сейчас средняя глобальная температура почти на один градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

Выбросы парниковых газов — не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может спровоцировать ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в РоSSии, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

По оценке ученых, уровень моря также может подняться на 10-60 метров.