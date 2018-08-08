Rocket Lab вновь отложила запуск ракеты, но в дальнейшем будет производить их один за другим
Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab вновь отложила запуск своей первой коммерческой ракеты Electron в рамках миссии «It's Business Time». В этом году компания уже два раза пыталась произвести третий запуск Electron на орбиту, но каждый раз этому мешали технические проблемы. В этот раз запуск ракеты перенесли на ноябрь 2018 г.
Изначально третий запуск ракеты-носителя Electron был намечен на апрель 2018 г. Затем его перенесли на июнь. Однако после того как были обнаружены проблемы с контроллером двигателя, запуск вновь отложили. В пресс-релизе Rocket Lab сообщается, что специалисты компании, проанализировав проблему, модифицировали контроллер двигателя и провели его квалификационные испытания. Похоже, что компания теперь абсолютно уверена в надёжности контроллера, так как запланировала ещё один запуск ракеты спустя несколько недель после полёта миссии «It's Business Time». Согласно предварительным планам, четвёртый запуск Electron состоится в декабре.
«В этом году наша команда сосредоточилась на расширении производства, чтобы поставить выпуск ракет на поток — по одной в месяц, — рассказал основатель и исполнительный директор компании Питер Бек (Peter Beck). — Теперь, когда эта цель достигнута, мы работаем над организацией запусков с такой же частотой к концу этого года, планируя ускорить темп в 2019 году».
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