Новый космический телескоп заснял пролетающую комету

Новый космический телескоп заснял пролетающую комету

В апреле NASA при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 запустило новый космический телескоп TESS, предназначенный для поиска экзопланет. Недавно космическое агентство США сообщило, что телескоп официально приступил к работе.

25 июля TESS в рамках тестов провел 17-часовые наблюдения. В ходе последних он смог сделать серию снимков кометы C/2018 N1, впервые обнаруженной 29 июня. Она находится примерно в 48 миллионах километров от Земли, и на снимках TESS видно, как комета движется вдоль созвездия Южной Рыбы. На видео, составленном из снимков, заметно, как меняет направление хвост кометы — это, как поясняет NASA, связано с солнечным ветром. Помимо прочего, видны переменные звезды, которые со временем меняют яркость: в ролике они показаны как точки, становящиеся то черными, то белыми. Всеми другими фиксированными точками, как отмечается, показаны звезды, а маленькими движущимися белыми точками — астероиды.

TESS, как и телескоп «Кеплер», ищет планеты вне Солнечной системы с помощью метода транзитной фотометрии. При этом, как отмечает NASA, у нового космического телескопа более мощные камеры и он сможет изучать более яркие звезды, а область покрытия TESS превышает таковую у «Кеплера» в 400 раз.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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