Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле

«Мы давно предполагали, что некоторые популяции этих рыбок могут расти быстро в определенных условиях. Но мы даже и не могли подумать, что столь быстрое взросление было не исключением, а нормой для килли», — рассказывает Мартин Райчард (Martin Reichard) из Института биологии позвоночных Чешской академии наук в Брно.

Скорость роста и взросления многих видов млекопитающих, птиц и других животных сильно различается. К примеру, слоны, косатки и человеческие дети взрослеют очень медленно, тратя на это более десяти лет, а другие животные — кролики, куры или утки — растут довольно быстро.

Эти различия обусловлены несколькими биологическими и экологическими факторами. В частности, нестабильная среда будет способствовать выживанию и распространению животных, достигающих половой зрелости очень быстро, а их сородичей, чей медленный жизненный цикл не позволяет приспособляться к новым условиям, будет уничтожать.

Райчард и его коллеги открыли самый экстремальный пример подобного рода, наблюдая за жизненным циклом африканских рыбок-килли (Nothobranchius furzeri). Эти небольшие позвоночные проводят значительную часть жизни в виде икринок, впечатанных в почву дна пересыхающих озер, где жили их родители.

Когда начинается сезон дождей и в саваннах снова появляются озера, высушенные икринки «воскресают» и килли начинают быстро расти. Раньше считалось, что они достигают половой зрелости примерно через два-три месяца после вылупления.

Так же быстро они умирают, крайне редко доживая до шести-семи месяцев. Самые долгоживущие килли, выращенные в аквариуме, смогли прожить только девять месяцев. Быстрый характер роста и смерти этих рыбок давно привлекает генетиков и других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.

Как отмечает Райчард, столь короткий жизненный цикл заставил многих ученых сомневаться в том, что килли ведут себя так же и в дикой природе. Чтобы проверить, так ли это, его команда отправилась в экспедицию в Мозамбик, где живут природные колонии этих рыбок.

Для наблюдений за скоростью роста ученые периодически отлавливали рыбок из луж в саванне, время образования которых точно знали, подсчитывали число слоев в их ушных камнях и следили за тем, как быстро они умирали.

Оказалось, что опыты в лабораториях сильно занижали скорость взросления рыбок. В озерах, за которыми наблюдали Райчард и его коллеги, мальки достигли половой зрелости всего за две недели. За это время их масса возрастала в несколько сотен раз, а длина — примерно в десять раз.

С чем связаны различия между опытами в лаборатории и наблюдениями в Африке? Как отмечают исследователи, причиной могло оказаться то, что временные водоемы в саваннах полностью высыхают примерно за три-пять месяцев. Поэтому рыбкам крайне важно успеть вырасти и продолжить род в еще более сжатые сроки, чем при жизни в стабильном аквариуме в лаборатории.

Сейчас биологи пытаются заставить рыбок взрослеть и стареть так же быстро и в лабораторной среде. Если у них получится решить эту задачу, то килли могут стать одним из главных помощников ученых в раскрытии секретов старения человека и в создании средств для продления жизни.

Статья опубликована в журнале Current Biology.



