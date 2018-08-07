Пентагон запретил военным использовать любые приложения с геолокацией
Отслеживание местоположения по GPS может быть опасным для военных и для миссий в целом.
Служащим и военным Вооруженных сил США в местах проведения операций придется отказаться от "Google-карт" и других устройств, позволяющих отследить их геолокацию. Об этом говорится в новом распоряжении, изданном заместителем министра обороны Патрика Шанахана, сообщает Министерство обороны страны.
К запрещенным устройства отнесли фитнес-приложения, программы на телефонах, которые отслеживают местонахождение, а также другие устройства и программы, которые указывают и отслеживают местонахождение людей.
"С этого момента сотрудники Министерства обороны не могут использовать сервисы и возможности геолокации на правительственных и непубличных устройствах, приложениях и услугах, находясь на местах, обозначенных как зоны проведения операций", - заявил сегодня представитель Пентагона полковник Роберт Мэннинг III.
В Минобороны считают, что возможности геолокации на современном уровне представляют серьезный риск для персонала как при исполнении служебных обязанностей, так и в повседневной жизни.Возможности системы глобального позиционирования (GPS) могут содержать личную информацию, местоположения, распорядок и номера персонала Министерства обороны. Их использование в зарубежных регионах "потенциально может создать непредвиденные последствия для безопасности и повысить риск при проведении совместных действий и миссии", - сказал Мэннинг.
Персональные телефоны и другие портативные устройства также содержат приложения, которые зависят от технологии GPS. Командиры несут ответственность за реализацию политики, и им будет разрешено делать исключения только после проведения тщательной оценки риска.
Мэннинг добавил, что департамент будет продолжать изучать риски, связанные с этими устройствами, и изменит политику по мере необходимости.
Напомним, в начале 2018 года данные о базах США в Сирии и Ираке попали в сеть из-за фитнес-приложения Strava. В 2013 году Пентагон закупил 2,5 тысячи трекеров Fitbit против ожирения у военных. В Минобороны РоSSии задумались об ограничении использования смартфонов с фото- и видеокамерами и функцией геолокации в центральном аппарате, органах управления и войсках.
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07.08.2018 15:34