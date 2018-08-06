Индия перенесла запуск лунохода

Индия планировала запустить свой первый луноход в апреле 2018 года. Затем запуск перенесли на октябрь текущего года, однако теперь, как передает NDTV, Спутниковый центр Индийской организации космических исследований сообщил, что запуск откладывается вновь — на январь 2019 года (посадку же на Луне аппарат, как ожидается, совершит в феврале); причины переноса сроков не называются. При этом стало известно, что для запуска миссии будет использоваться ракета-носитель GSLV MK-III, а не GSLV MK-II, как ожидалось ранее.

Индия перенесла запуск лунохода

NASA/JPL/USGS

Еще в 2008 году Индия отправила к Луне миссию «Чандраян-1», включающую орбитальный аппарат и ударный зонд. Последний в том же году совершил «жесткую» посадку на поверхность Луны. Миссия была завершена в августе 2009 года.

Миссия «Чандраян-2» включает орбитальный аппарат и посадочный модуль, содержащий также лунный ровер. После того как орбитальный аппарат будет выведен на орбиту, от него отделится спускаемый аппарат и начнет опускаться к поверхности Луны — на основном двигателе и четырех дополнительных. Спускаемый аппарат затем выпустит луноход, который проведет ряд экспериментов на лунной поверхности; лунный ровер, как ожидается, проработает примерно 15 дней.

На данный момент «мягкую» посадку на поверхности естественного спутника Земли совершили аппараты трех стран — СССР, США и Китая. Какая страна четвертой успешно осуществит «мягкую» посадку аппарата, пока неизвестно: так, помимо Индии, в скором времени лунный посадочный модуль готовится отправить Израиль (точнее, израильские компании SpaceIL и Israel Aerospace Industries) — планируется, что аппарат совершит посадку на Луне 13 февраля 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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