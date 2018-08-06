Температура Мирового океана достигла максимума за столетие

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего измерили температуру поверхности океана, собрав образцы с Мемориального пирса Эллен Браунинг.

Об этом пишет Naked Science.

Наблюдения проводились с 1916 года. Показатель, который зафиксировали исследователи сейчас, оказался самым высоким за все время контроля.

Предыдущий рекорд зарегистрировали в 1931 году, он составлял 25,8 градуса Цельсия. Последний показатель равен 25,9 градуса Цельсия. Хотя разница между ними незначительная, сотрудники университета акцентируют внимание на других деталях. Кларисса Андерсон (Clarissa Anderson), участвовавшая в работе, прокомментировала:

«У нас есть множество записей, уходящих на десятилетия в прошлое, но то, что происходит сейчас действительно странно. Температура воды океана тесно связана с экватором, и сейчас мы видим, как температура на экваторе стабилизируется, но в южной Калифорнии продолжает расти».

В 2014 году уже поднималась аномальная жара в этом регионе. Тогда волна тепла пришла со стороны северной части Тихого океана. Она распространилась вдоль побережья и изменила морскую жизнь, вызвав массовое цветение токсичных водорослей.

В 2015 году к берегам Калифорнии приблизилось теплое северное течение Эль-Ниньо. С тех пор исследователи больше не замечали постепенный спад температуры, который происходил ранее. По их мнению, такое устойчивое повышение тепла может привести к еще одному масштабному цветению водорослей, что, в свою очередь, навредит морским львам и другим животным. Кроме того, оно способно увеличить численность медуз в океане и изменить пищевую цепочку среди морских обитателей.

Работники университета считают, что увеличение температуры воды также связано с жаркой погодой на суше. Начиная с июля в Калифорнии распространяются пожары, вызванные пеклом. В конце прошлого месяца власти штата призвали людей покинуть дома, чтобы избежать возможного возгорания.

Недавно температура воздуха в Европе приблизилась к историческому рекорду. В этот раз гигантские массы горячего воздуха двинулись с африканской стороны к Португалии и Испании.


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