В Египте нашли новую статую Сфинкса

В египетском Луксоре рабочие во время ремонта дороги обнаружили под землей новую статую Сфинкса.

Об этом заявил глава управления по делам памятников древности провинции Мухаммед Абдель Азиз, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что статуя имеет аналогичную знаменитому Сфинксу в Гизе форму льва с человеческим лицом.

Специалисты пока не торопятся извлекать древний памятник из земли, чтобы не повредить его из-за резких климатических изменений.

Создать Сфинкса в Гизе распорядился Хефрен, четвертый фараон Четвертой династии Древнего царства (ок 2500 г. до н.э). Высеченная из скалы статуя льва с человеческим лицом до сих пор остается крупнейшей в мире.

Считается, что Хефрен приказал придать собственные черты лицу этого чудовища (сфинкс в переводе с арабского — «отец страха»). Все последующие фараоны, по мнению историков, считали своим долгом, не трогая основу Сфинкса, «обновлять» только его голову, стремясь, как и Хефрен, добиться максимального сходства с собой.


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