Телескоп Kepler вышел из «спящего» режима

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что телескоп Kepler возобновил работу.

Напомним, что «Кеплер» был запущен ещё в марте 2009 года с целью поиска экзопланет — планет за пределами Солнечной системы. Основная программа аппарата была рассчитана на 3,5 года. Весной 2014 года был дан старт расширенной миссии К2 по наблюдению за яркими звёздами.

Увы, дни активного существования Kepler сочтены. Причина заключается в том, что у аппарата заканчивается топливо, хотя научные инструменты ещё в состоянии собирать информацию.

В первых числах июля специалисты NASA были вынуждены перевести телескоп в «спящий» режим ради экономии топлива, которое необходимо для совершения манёвра с целью корректировки антенн для передачи уже накопленных данных на Землю.

И вот теперь сообщается, что манёвр успешно совершён и Kepler начал транслировать собранную научную информацию на наземные станции. Для обмена данными используется сеть Deep Space Network (DSN) — система радиотелескопов и средств связи, используемых как для радиоастрономического исследования Солнечной системы и Вселенной, так и для управления космическими аппаратами.

После передачи данных «Кеплер» вернётся к проведению научных наблюдений. Полностью запасы топлива, по всей видимости, истощатся до конца года.



