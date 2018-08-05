Квантовые компьютеры позволят спецслужбам расшифровать все шифровки

Специалист по компьютерной безопасности Роджер Граймз решил выяснить, квантовый компьютер какой мощности нужен для дешифровки нынешних асимметричных ключей.

Он уверен, что в обозримом будущем все тайны человечества выйдут на свет — и на фоне этого урагана откровения Эдварда Сноудена или утечки на Wikileaks будут выглядеть легким бризом.

Публицист Роджер Граймз, автор ряда книг о кибербезопасности и хакерах, рассуждает о дешифровке с помощью квантовых компьютеров в колонке на сайте IT News. Он утверждает, что весьма скоро после того, как технология позволит делать это быстро, на свет выйдут буквально все секреты мира.

Сейчас асимметричное шифрование — главная технология для передачи конфиденциальных данных по сети. Еще в 1994 году профессор Питер Шор показал, что что квантовым компьютерам, в отличие от традиционных, не составит труда взломать подобные ключи. На них основаны протоколы шифрования RSA, SSL, TLS и интернет-протокол HTTPS — то есть буквально вся сеть.

«Спецслужбы всего мира архивируют большую часть шифрованного трафика в ожидании дня расплаты. Америка узнает все секреты РоSSии и Китая — и наоборот», — уверяет Граймз. Он задался вопросом о том, машина какой мощности необходима для взлома современных асимметричных ключей. Опрошенные им специалисты сходятся в том, что для этого потребуется компьютер на примерно 4000 «совершенных» кубитов. То есть таких, в цепи которых не возникает ошибок. Для сравнения: в июле китайские физики отчитались о создании квантовой запутанности с 18-ю кубитами, и пока это мировой рекорд. Google в марте сообщил о работе системы на 72 кубита, но в ней проскакивают ошибки.

Если же речь идет не о системе «совершенных» кубитов, а о высококачественном компьютере с редкими ошибками и системой их коррекции, речь может идти о «миллионе физических кубитов», прогнозирует профессор из Техасского университета в Остине Скотт Ааронсон.

Вопрос о том, как скоро будет создан такой квантовый компьютер, пока открыт. Сам Граймз иронично признает, что ранее проявлял необоснованный оптимизм по этому поводу: «Я уже 10 лет говорю, что это произойдет через 10 лет». Однако сейчас ситуация выглядит так, что у специалистов по криптографии больше нет 10 лет.

Физик-теоретик из Кембриджа профессор Марк Джексон уверен, что рабочие квантовые компьютеры появятся в 2021 году. Он надеется, что до конца этого года будут получены первые реальные результаты в его сфере — поиске новых химических соединений. «Мы прошли путь от девяти до 72 кубитов за год, — напоминает он о достижении Google. — И 4000 за пять лет не кажутся сумасшедшим [темпом]».

Ааронсон с ним не согласен: он полагает, что успехом для отрасли будет создание в течение трех-пяти лет крупнейшими компаниями вроде IBM отдельных компьютеров на десятки кубитов, которые будут превосходить традиционные в решении определенного спектра задач.

Граймз напоминает, что Агентство нацбезопасности США выпустило специальный FAQ для озабоченных перспективами краха шифрования. С одной стороны, скорого тотального взлома специалисты по цифровой разведке не ожидают. С другой — призывают готовится и учитывать эту перспективу уже сейчас.

В конце июля квантовый компьютер впервые предсказал ход химической реакции. А чуть ранее Пентагон назвал создание таких машин ключевой технологией для войны в космосе. На разработку квантового компьютера в США выделили $1,2 млрд, причем в рекордные сроки. Значимость этого была очевидной для конгрессменов от обеих партий.

Источник: hightech.plus


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