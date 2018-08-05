Северный Ледовитый океан и Балтийское море стали аномально теплыми, - ученые

Самое большое отклонение температуры воды от нормы наблюдается на данный момент в Балтийском море, где температура более чем на пять градусов превышает многолетние средние показатели.

Об этом свидетельствуют данные Датского института метеорологии.

В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18 — +24 градусов. Местами же, в основном на побережье, вода холоднее из-за ветра с суши.

Кроме этого, по данным со спутников стало ясно, что вода значительно прогрелась местами и в Северном Ледовитом океане, что не является нормой для него.

Источник: NewsOne


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