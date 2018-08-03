NASA назвало имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing
Первые экипажи отправятся на орбиту весной-летом 2019 года.
Американское космическое агентство NASA объявило имена астронавтов, которые примут участие в тестовых стартах коммерческих пилотируемых кораблей - Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon.
Как отмечают в руководстве NASA, это событие знаменует начало новой эры в американской космической программе, а именно - окончание зависимости от роSSийских ракет-носителей. Подготовка к первым запускам, однако, идет не так гладко, как ожидалось, передает Голос Америки.
"Впервые с 2011 года мы близки к тому, чтобы отправить в космос американских астронавтов на американских ракетах, с американской земли", - заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.
"Теперь, когда у нас есть возможность отправлять астронавтов с территории США, нам больше не придется рассчитывать на роSSийских партнеров", - отметил астронавт Боб Кабана.
В состав экипажа SpaceX Crew Dragon вошли: Боб Бенкен, Даг Херли, Майк Хопкинс и Виктор Гловер. Экипаж Boeing Starliner больше, в него войдут астронавты Эрик Бо, Кристофер Фергюсон, Николь Онапу Манн, Джош Кассада и бывший командир МКС Суни Уильямс.
Администрация США, которая делает ставку на снижение расходов, готова передать львиную долю космических программ в руки частных корпораций. Так что проекты сразу двух американских компаний - Boeing и SpaceX - которые параллельно разрабатывают коммерческие пилотируемые корабли, пришлись как нельзя кстати, отмечает издание.
Беспилотные тесты космических аппаратов запланированы на конец этого года. Первые экипажи отправятся на орбиту весной-летом 2019 года.
Космический аппарат CST-100 Starliner будет иметь многоразовый пилотируемый пассажирский модуль, который стыкуется с МКС на срок до 7 месяцев. После чего он вернется на Землю и совершит посадку в западной части Соединенных Штатов.
В мае основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн космического корабля Crew Dragon. Корабль разрабатывается SpaceX с 2013 года по заказу NASA.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.08.2018 15:04