NASA назвало имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing

Первые экипажи отправятся на орбиту весной-летом 2019 года.

NASA назвало имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing
Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA объявило имена астронавтов, которые примут участие в тестовых стартах коммерческих пилотируемых кораблей - Boeing Starliner и SpaceX Crew Dragon.

Как отмечают в руководстве NASA, это событие знаменует начало новой эры в американской космической программе, а именно - окончание зависимости от роSSийских ракет-носителей. Подготовка к первым запускам, однако, идет не так гладко, как ожидалось, передает Голос Америки.

"Впервые с 2011 года мы близки к тому, чтобы отправить в космос американских астронавтов на американских ракетах, с американской земли", - заявил директор НАСА Джим Брайденстайн.

"Теперь, когда у нас есть возможность отправлять астронавтов с территории США, нам больше не придется рассчитывать на роSSийских партнеров", - отметил астронавт Боб Кабана.

В состав экипажа SpaceX Crew Dragon вошли: Боб Бенкен, Даг Херли, Майк Хопкинс и Виктор Гловер. Экипаж Boeing Starliner больше, в него войдут астронавты Эрик Бо, Кристофер Фергюсон, Николь Онапу Манн, Джош Кассада и бывший командир МКС Суни Уильямс.

Администрация США, которая делает ставку на снижение расходов, готова передать львиную долю космических программ в руки частных корпораций. Так что проекты сразу двух американских компаний - Boeing и SpaceX - которые параллельно разрабатывают коммерческие пилотируемые корабли, пришлись как нельзя кстати, отмечает издание.

Беспилотные тесты космических аппаратов запланированы на конец этого года. Первые экипажи отправятся на орбиту весной-летом 2019 года.

Космический аппарат CST-100 Starliner будет иметь многоразовый пилотируемый пассажирский модуль, который стыкуется с МКС на срок до 7 месяцев. После чего он вернется на Землю и совершит посадку в западной части Соединенных Штатов.

В мае основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн космического корабля Crew Dragon. Корабль разрабатывается SpaceX с 2013 года по заказу NASA.


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