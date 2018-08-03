SpaceX перенесла тестовые полеты корабля Crew Dragon

Компании SpaceX и Boeing участвуют в программе NASA Commercial Crew Program, которая предполагает разработку частных американских космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Boeing, как мы писали вчера, отложила тестовые полеты своего корабля CST-100 Starliner из-за возникшей в ходе недавних тестов неисправности — возможно, оба полета (беспилотный и пилотируемый) состоятся только в следующем году.

Теперь же стало известно, что и SpaceX проведет первые полеты новой версии корабля Dragon позже, чем ожидалось: компания должна была осуществить беспилотный запуск уже в этом месяце, однако сейчас он ожидается в ноябре текущего года; пилотируемый же полет, запланированный на декабрь 2018-го, теперь планируется на апрель 2019 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

SpaceX перенесла тестовые полеты корабля Crew Dragon

SpaceX

В мае Илон Маск, глава SpaceX, опубликовал фотографию космического корабля Crew Dragon (или Dragon V2) в безэховой камере — там капсулу тестировали для изучения электромагнитной совместимости (данное тестирование необходимо для того, чтобы убедиться все электрические системы аппарата будут работать исправно).

Первая версия Dragon совершила первый орбитальный полет в 2010 году и успешно вернулась на Землю, приводнившись в Тихом океане, а первый полет к МКС — в 2012 году. Вторую, пилотируемую версию Dragon SpaceX презентовала в 2014 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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