Фото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с Солнцем

Фото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с Солнцем

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщает о том, что 11 августа должен состояться запуск уникального исследовательского зонда Parker Solar Probe.

Названный аппарат предназначен для изучения Солнца. В NASA заявляют, что Parker Solar Probe — это историческая миссия, которая поможет учёным революционизировать понимание процессов, связанных с нашим светилом.

Основными задачами зонда названы: определение структуры и динамики магнитных полей в источниках солнечного ветра; изучение частиц плазмы около Солнца и их воздействия на солнечный ветер; определение уровня энергии, испускаемой короной Солнца.

Аппарату предстоит приблизиться к Солнцу на расстояние менее девяти солнечных радиусов. Для защиты зонда и бортовых приборов от высоких температур был создан специальный щит толщиной 114 мм на основе особого композитного материала.

Фото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с Солнцем

В NASA сообщили, что зонд уже прошёл финальные приготовления в «чистой» комнате. Сейчас аппарат готовится к запуску, который будет осуществлён со стартового комплекса Space Launch Complex 37 на территории базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Для запуска будет использоваться ракета Delta IV Heavy.

Фото дня: зонд Parker Solar Probe готовится к встрече с Солнцем


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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