Boeing отложила первые полеты космического корабля Starliner

В июне, во время статических испытаний двигателей аварийного спасения корабля CST-100 Starliner, Boeing обнаружила неисправность: после отключения двигателей специалисты заметили протечку топлива. Компания сообщила, что изучит ситуацию и внесет необходимые изменения. При этом после инцидента Boeing была вынуждена отложить два тестовых полета аппарата к Международной космической станции (МКС), которые должны были состояться в этом году, — возможно, оба полета пройдут только в следующем году.

Boeing отложила первые полеты космического корабля Starliner

Boeing

Boeing разрабатывает Starliner в рамках программы NASA под названием Commercial Crew Program (программа предполагает разработку частных американских космических аппаратов для доставки астронавтов на МКС; в программе также участвует компания SpaceX — она разрабатывает пилотируемый космический корабль Dragon V2). Космический корабль Boeing, как ожидается, сможет перевозить семь пассажиров и будет запускаться в космос при помощи ракеты-носителя Atlas V. NASA требует, чтобы Boeing провела беспилотный и пилотируемый полеты корабля, прежде чем аппарат смогут признать пригодным для выполнения регулярных рейсов к МКС.

Ожидалось, что Starliner совершит первый полет — без экипажа — в августе, а пилотируемый полет состоится уже в ноябре. Теперь же Boeing планирует провести беспилотный полет аппарата либо в конце текущего года, либо уже в начале 2019-го, передает The Verge. Первый пилотируемый полет ожидается в середине следующего года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Неминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученыеНеминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученые
Ученые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полямиУченые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полями
Найден безопасный способ лечения болезни АльцгеймераНайден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
Ученые хотят отправить зонды к ледяным гигантам Солнечной системыУченые хотят отправить зонды к ледяным гигантам Солнечной системы
Блок рекламы


Похожие новости
NASA назовёт в пятницу имена 8 астронавтов для полётов на кораблях SpaceX и BoeingNASA назовёт в пятницу имена 8 астронавтов для полётов на кораблях SpaceX и Boeing
В протопланетном диске впервые обнаружили кислотуВ протопланетном диске впервые обнаружили кислоту
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
NASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбитуNASA: Boeing опережает SpaceX в технологиях доставки экипажей на орбиту
Virgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризмаVirgin Galactic будет использовать космодром в Италии для космического туризма
Впервые за 50 лет найден новый светочувствительный белокВпервые за 50 лет найден новый светочувствительный белок
Эта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфереЭта Киля оказалась источником космического излучения в земной атмосфере
Астрономы впервые сфотографировали рождение планетыАстрономы впервые сфотографировали рождение планеты
В США впервые одобрили лекарство из марихуаныВ США впервые одобрили лекарство из марихуаны
Робот впервые прооперировал глаз человекаРобот впервые прооперировал глаз человека
Последние новости
Подгружаем последние новости