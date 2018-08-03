Boeing отложила первые полеты космического корабля Starliner

В июне, во время статических испытаний двигателей аварийного спасения корабля CST-100 Starliner, Boeing обнаружила неисправность: после отключения двигателей специалисты заметили протечку топлива. Компания сообщила, что изучит ситуацию и внесет необходимые изменения. При этом после инцидента Boeing была вынуждена отложить два тестовых полета аппарата к Международной космической станции (МКС), которые должны были состояться в этом году, — возможно, оба полета пройдут только в следующем году.

Boeing

Boeing разрабатывает Starliner в рамках программы NASA под названием Commercial Crew Program (программа предполагает разработку частных американских космических аппаратов для доставки астронавтов на МКС; в программе также участвует компания SpaceX — она разрабатывает пилотируемый космический корабль Dragon V2). Космический корабль Boeing, как ожидается, сможет перевозить семь пассажиров и будет запускаться в космос при помощи ракеты-носителя Atlas V. NASA требует, чтобы Boeing провела беспилотный и пилотируемый полеты корабля, прежде чем аппарат смогут признать пригодным для выполнения регулярных рейсов к МКС.

Ожидалось, что Starliner совершит первый полет — без экипажа — в августе, а пилотируемый полет состоится уже в ноябре. Теперь же Boeing планирует провести беспилотный полет аппарата либо в конце текущего года, либо уже в начале 2019-го, передает The Verge. Первый пилотируемый полет ожидается в середине следующего года.



