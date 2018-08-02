Первый эксперимент по пересадке искусственно выращенного легкого прошел успешно

Первый эксперимент по пересадке искусственно выращенного легкого прошел успешно

Эксперимент завершил серию «первых» экспериментов Николс и ее коллег. В 2014 году команда Николс впервые вырастила в лаборатории человеческое легкое; спустя год (снова впервые) одно легкое пересадили свинье. С тех пор в лаборатории Николс из клеток будущих реципиентов вырастили еще три (свиных) легких и пересадили их; после операции четыре лабораторных свииньи дышали с помощью одного собственного и одного выращенного in vitro легкого. Статья Николс и ее коллег опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Легкое — сложный орган: он состоит из клеток нескольких сотен типов высоко специализированных клеток (недавно, кстати, нашли еще один, до сих пор неизвестный), из клеток складываются сложные структуры — сеть кровеносных сосудов, бронхиол, альвеол и других структур, которые, в свою очередь, сложно упорядочены и образуют дольки, из которых складываются сегменты; архитектура легкого на всех уровнях организации очень важна для того, чтобы легкое успешно выполняло свою функцию. Поэтому выращивание искусственного органа, способного заменить легкое — очень непростая задача.

Группа Джоан Николс решила ее, разработав сложную методику стимуляции размножения донорских клеток на децелляризованном внеклеточном матриксе свиного легкого; с помощью управляемых наночастиц и гидрогелевых частиц ученые точечно доставляли факторы роста к группам клеток, стимулируя их деление. Выращенные таким образом легкие практически идентичны естественным, за исключением отсутствия у искусственных легочных артерий.

Выращивание свиного легкого, по размеру сходного с человеческим, занимает у Николс 30 дней. Ранее в подобных экспериментах биоинженеры выращивали легкие менее крупных животных, и на это уходило меньше времени. Больший срок позволил группе Николс успеть вырастить развитую сеть кровеносных сосудов и наладить циркуляцию крови, благодаря чему после пересадки легкое не заполнилось жидкостью, как это происходило в течение первых часов после пересадки искусственно выращенных легких в предыдущих экспериментах.

Первый эксперимент по пересадке искусственно выращенного легкого прошел успешно

Неизвестно, как чувствовали бы себя свиньи с пересаженными Николс легкими в долгосрочной перспективе: четырех участвовавших в эксперименте животных усыпили через 10 часов, две недели, месяц и два месяца после пересадки, чтобы вскрыть и узнать, как пересаженные органы развивались в организме после операции. Результаты исследования post-mortem показали, что новые органы не спровоцировали ни иммунного ответа, ни воспаления; кроме того, после пересадки органы продолжали развиваться, хотя ученые не вводили свиньям факторы роста; исследователи также отмечают, что в новых органах поселились бактерии оригинальнх легких.

Уровень кислорода в крови свиней, которым пересадили искусственно выращенные органы, был стабильно нормальным, но ученые не исключают, что кровь животных снабжали кислородом их естественное легкое, которое не отключали из опасений о том, что возможностей искусственного органа будет недостаточно и животные погибнут.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Неминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученыеНеминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученые
Найден безопасный способ лечения болезни АльцгеймераНайден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
Ученые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полямиУченые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полями
Ученые хотят отправить зонды к ледяным гигантам Солнечной системыУченые хотят отправить зонды к ледяным гигантам Солнечной системы
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
Блок рекламы


Похожие новости
Пентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целяхПентагон выделит $885 млн. на развитие искусственного интеллекта в военных целях
Создан первый в мире аэрозоль с наноботамиСоздан первый в мире аэрозоль с наноботами
Blue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулыBlue Origin успешно испытала ракету и аварийное отделение капсулы
Великобритания строит свой первый космодромВеликобритания строит свой первый космодром
Первый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытияПервый в мире цветной 3D-рентген: как заглянуть внутрь организма без вскрытия
Лекарство от старости прошло успешное испытание, - The GuardianЛекарство от старости прошло успешное испытание, - The Guardian
SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранееSpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 9 с «грузовиком» Dragon, уже запускавшиеся ранее
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
В Оксфорде запустят первый университет на блокчейнеВ Оксфорде запустят первый университет на блокчейне
Норман: первый в мире искусственный интеллект-психопатНорман: первый в мире искусственный интеллект-психопат
Последние новости
Подгружаем последние новости