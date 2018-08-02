У лауреата математической премии украли медаль

Вчера на церемонии открытия Международного математического конгресса четверым выдающимся молодым математикам — Каучеру Бикару (Caucher Birkar), Алессио Фигалли (Alessio Figalli), Петеру Шольце (Peter Scholze) и Акшаю Венкатешу (Akshay Venkatesh) вручили Филдсовскую премию и медаль — самую престижную награду, которую может получить математик (ее часто называют «Нобелевской премией по математике»).

Итальянец (сейчас работающий в Швейцарии) Фигалли получил награду за развитие теории оптимального транспорта, метрической геометрии и теории вероятности; математик из Принстона Векантеш — за работы в области теории чисел и топологии, немец Шольце — за работы в области алгебраической геометрии, а бежавший из Ирана и сейчас работающий в Великобритании курд Бикар — за исследование алгебраических многообразий и другие достижения.

Каждый лауреат получил 15 тысяч канадских долларов и медаль из 14-каратного золота с портретом древнегреческого математика Архимеда и надписью «Transire suum pectus mundoque potiri» («Превзойти свою человеческую ограниченность и покорить Вселенную»). Однако уже через несколько минут после церемонии награждения на четверых математиков осталось всего три медали; медаль, врученную Каучеру Бикару, украли из чемодана, который ученый оставил на столе в выставочном павильоне, где проходило мероприятие. Охрана обнаружила чемодан под скамейкой в том же помещении, но медали в нем уже не было.

Организаторы мероприятия заявили, что сожалеют о происшествии и уже сотрудничают с полицией Рио де Жанейро; похитителя медали видно на записях с камер наблюдения, сообщили они, и сейчас его личность уточняется.

Каучер Бикар родился в Иране; двадцать лет назад он переехал в Великобританию — его семья бежала из Ирана в разгар иракско-иранской войны.



