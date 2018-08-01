Ученые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полями
Статистический анализ не показал корреляции между количеством электромагнитного излучения и образованием рака мозга.
Специалисты из Барселонского института глобального здравоохранения воспользовались масштабной выборкой исследования INTEROCC, чтобы показать, что между раком мозга и большим воздействием электромагнитного излучения нет очевидной связи. Работа опубликована в журнале Environment International.
INTEROCC — международное исследование, затронувшее семь стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Его организаторы измеряли уровень воздействия электромагнитного поля на людей. Всего в нем участвовало 2 054 человека, страдающих от глиомы – первичной опухоли мозга, и 1 924 человека с диагнозом «менингиома» (опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки); 5 601 человек выступили контрольной группой.
Для обработки статистических данных исследователи воспользовались методом SEM (source-exposure matrix). С его помощью они обрабатывали анкеты, определяя средний уровень воздействия электромагнитных полей. Опросник учитывал взаимодействие людей с радарами, телекоммуникационными антеннами, аппаратами медицинской диагностики, микроволновыми печами и другими приборами.
По словам ученых, результаты не выявили связи между совокупным воздействием электромагнитных полей и возникновением глиомы или менингиомы у больных людей. В тех случаях, когда исследователи находили ассоциации, уровень отношения шансов (количественное описание связи) не доходил до единицы.
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01.08.2018 21:20