Ученые выяснили, есть ли связь между раком мозга и электромагнитными полями

Статистический анализ не показал корреляции между количеством электромагнитного излучения и образованием рака мозга.

Специалисты из Барселонского института глобального здравоохранения воспользовались масштабной выборкой исследования INTEROCC, чтобы показать, что между раком мозга и большим воздействием электромагнитного излучения нет очевидной связи. Работа опубликована в журнале Environment International.

INTEROCC — международное исследование, затронувшее семь стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Его организаторы измеряли уровень воздействия электромагнитного поля на людей. Всего в нем участвовало 2 054 человека, страдающих от глиомы – первичной опухоли мозга, и 1 924 человека с диагнозом «менингиома» (опухоль, растущая из клеток паутинной мозговой оболочки); 5 601 человек выступили контрольной группой.

Для обработки статистических данных исследователи воспользовались методом SEM (source-exposure matrix). С его помощью они обрабатывали анкеты, определяя средний уровень воздействия электромагнитных полей. Опросник учитывал взаимодействие людей с радарами, телекоммуникационными антеннами, аппаратами медицинской диагностики, микроволновыми печами и другими приборами.

По словам ученых, результаты не выявили связи между совокупным воздействием электромагнитных полей и возникновением глиомы или менингиомы у больных людей. В тех случаях, когда исследователи находили ассоциации, уровень отношения шансов (количественное описание связи) не доходил до единицы.