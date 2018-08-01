В протопланетном диске впервые обнаружили кислоту

В протопланетном диске впервые обнаружили кислоту

В протопланетном диске вокруг звезды TW Гидры астрономы обнаружили муравьиную кислоту — самую простую из карбоновых кислот, которая на Земле встречается, в том числе, в живых клетках, растительных, животных и бактериальных. Ранее в протопланетных дисках карбоновых кислот не находили.

Звезда TW Гидры — оранжевый карлик чуть меньше и легче нашего Солнца, и намного моложе — ей меньше 10 миллионов лет, а Солнцу — целых 4,5 млрд. Вокруг TW Гидры еще вращается протопланетный диск, в котором уже сформировалась как минимум одна планета — газовый гигант размером с Юпитер. Когда-то такой диск окружал и Солнце. Протопланетные диски существуют недолго; в течение первых двух-трех миллионов лет существования звезды их материя либо рассеивается, либо сбивается в планеты и пояса астероидов.

Протопланетный диск TW Гидры удобный объект для наблюдения: он развернут к Земле и находится не так уж далеко, в 176 световых годах от Солнца. Ранее в его спектры обнаружили линии, характерные для метилового спирта, а теперь группа астрономов под руководством Сесиль Фавре (Cecile Favre), наблюдая TW Гидры с помощью радиотелескопов ALMA в пустыне Атакама, зарегистрировала в спектре звезды линию муравьиной кислоты HCOOH. Распределение кислоты в диске картировать пока не удалось. «Наше открытие говорит о том, что в протопланетных дисках активно синтезируются, в том числе, органические вещества», — пишут ученые в статье, препринт которой опубликован на ArXiv.org.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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