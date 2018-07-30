Представлены проекты будущих домов Марса

NASA совместно с Университетом Брадли (США) выбрало пять финалистов соревнования 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, которое посвящено разработке жилищ для астронавтов на Марсе.

Финансовое вознаграждение величиной в сто тысяч долларов распределено между пятью командами, которые должны будут построить экспериментальные модели своих проектов. Масштаб моделей составляет один к трем, пишет Naked Science.

Это уже третья фаза конкурса, поэтому к участникам предъявлялись строгие требования. Места обитания должны иметь площадь в триста квадратных метров. Жилые помещения предназначаются для четырех человек, которые могли бы провести в них год. Учитывались также инфраструктура и материалы, из которых изготовлены дома.

Команда из штата Арканзас назвала свой проект Zopherus. Его главная особенность — посадочный модуль, который строит дома без участия человека. Сперва он посылает миниатюрных роботов добывать ресурсы. Затем модуль при помощи установленных внутри 3D-принтеров печатает дома и лаборатории, которые связаны между собой проходами и напоминают пчелиные соты. Создатели утверждают, что при желании такое поселение можно расширить, если, к примеру, увеличится количество жителей. Награда — 20 957 долларов.

Инженеры из Нью-Йорка заняли второе место. Они подошли к решению задачи совершенно иначе. По их мнению, оптимальная форма дома, которая бы оставляла минимальное количество неиспользуемого пространства, — это цилиндр. Он состоит из двух слоев и насчитывает четыре этажа. На первом этаже расположен гараж и первая лаборатория, на втором — вторая лаборатория и кухня, на третьем — спальни, а на четвертом — рекреационная комната. Награда — 20 957 долларов.

Проект Kahn-Yates выделяется на фоне остальных тем, что в нем авторы предусмотрели сад, который тоже накрывает защитный купол. Строительство комплекса проходит в восемь стадий, а материалы для его изготовления, так же как и в первом проекте, добываются с поверхности Красной планеты. Награда — 20 622 доллара.

Обладатели четвертого места вдохновлялись северной архитектурой и создали структуру, которая бы балансировала между количеством естественного освещения и защитой от радиации. Инженеры распределили комнаты так, чтобы место, в котором астронавты должны проводить большую часть времени, защищалось от радиации лучше всего. Награда — 19 580 долларов.

Проект Северо-Западного университета оказался самым слабым. Его подвела куполообразная форма здания, которая оставила много пустого, незанятого пространства. Авторы разделили полусферу на две части. В одной они расположили лабораторию, кухню и санитарные комнаты, во второй — спальни. Награда — 17 881 доллар.


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