Старт миссии BepiColombo по исследованию Меркурия намечен на осень

Старт миссии BepiColombo по исследованию Меркурия намечен на осень

Европейское космическое агентство (ESA) определилось со сроками запуска аппаратов миссии BepiColombo, целью которой является исследование Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты.

Проект BepiColombo реализуется ESA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия названа в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо (Giuseppe [Bepi] Colombo), разработавшего методику гравитационного манёвра, которая используется для полётов космических аппаратов к другим планетам.

Старт миссии BepiColombo по исследованию Меркурия намечен на осень

К Меркурию отправятся две орбитальные станции на одном транспортном модуле — это аппараты ESA Mercury Planetary Orbiter и JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter. Любопытно, что для экономии топлива в течение полёта BepiColombo совершит аж девять гравитационных манёвров — один возле Земли, два около Венеры и шесть возле Меркурия.

Старт миссии BepiColombo по исследованию Меркурия намечен на осень

Итак, сообщается, что запуск BepiColombo предварительно намечен на 19 октября нынешнего года. Старт будет осуществлён с использованием ракеты Ariane 5 с космодрома Куру. Окно для запуска будет оставаться открытым до 29 ноября.

Полёт BepiColombo продлится более семи лет. В конце 2025 года аппараты миссии выйдут на орбиту Меркурия и займутся изучением поверхности планеты, исследованием магнитного поля и магнитосферы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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