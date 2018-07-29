Старт миссии BepiColombo по исследованию Меркурия намечен на осень

Европейское космическое агентство (ESA) определилось со сроками запуска аппаратов миссии BepiColombo, целью которой является исследование Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты.

Проект BepiColombo реализуется ESA совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Миссия названа в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо (Giuseppe [Bepi] Colombo), разработавшего методику гравитационного манёвра, которая используется для полётов космических аппаратов к другим планетам.

К Меркурию отправятся две орбитальные станции на одном транспортном модуле — это аппараты ESA Mercury Planetary Orbiter и JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter. Любопытно, что для экономии топлива в течение полёта BepiColombo совершит аж девять гравитационных манёвров — один возле Земли, два около Венеры и шесть возле Меркурия.

Итак, сообщается, что запуск BepiColombo предварительно намечен на 19 октября нынешнего года. Старт будет осуществлён с использованием ракеты Ariane 5 с космодрома Куру. Окно для запуска будет оставаться открытым до 29 ноября.

Полёт BepiColombo продлится более семи лет. В конце 2025 года аппараты миссии выйдут на орбиту Меркурия и займутся изучением поверхности планеты, исследованием магнитного поля и магнитосферы.



