DARPA примется совершенствовать искусственный интеллект

Объяснить смысл и мотивацию своих поступков под силу далеко не каждому человеку, не говоря уже о программных алгоритмах, имитирующих поведение искусственного интеллекта. Возможности современного подобия искусственного интеллекта строго ограничены даже невзирая на потенциал для самостоятельного обучения и анализа ситуации, предполагающего способность адаптации под конкретные условия.

Специалисты Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) при Министерстве обороны США считают необходимым привить аналитическое мышление грядущим вариациям на тему ИИ. Это необходимо для того, чтобы «машина» не просто могла сделать правильный выбор, но и озвучить принципы, которыми она руководствовалась, и даже отстоять машинную «точку зрения».

DARPA примется совершенствовать искусственный интеллект

www.darpa.mil

В DARPA намерены сконцентрировать усилия над развитием систем, построенных на принципах идеальной модели искусственного интеллекта, с одним важным отличием от существующих в обозначенном направлении решений. Ключевой особенностью грядущего проекта DARPA значится способность цифрового кода давать пояснение выполняемым действиям. ИИ-подобный алгоритм должен будет указать, что именно побудило его принять такое решение, чем он руководствовался в процессе выбора, а также почему им были отброшены альтернативные варианты.

DARPA примется совершенствовать искусственный интеллект

www.darpa.mil

Специалисты DARPA уверены, что данный проект позволит вывести ИИ на качественно новый уровень и тем самым стимулировать разработчиков к совершенствованию программной составляющей. Инициатива DARPA требует серьёзных финансовых вливаний, однако выделенные правительством бюджетные средства позволят сэкономить в будущем миллиарды долларов налогоплательщиков.

Логическое мышление ИИ — ключ к решению многих проблем, в том числе и для значительного рывка вперёд всей медицины. В числе приоритетных задач DARPA и ряда частных компаний, работающих над схожими проектами, значится использование систем с ИИ для выявления ранних признаков широкого спектра заболеваний. Данный процесс должен стать полностью автоматизированным и не требующим вмешательства квалифицированного персонала. Но чтобы поставить правильный диагноз, искусственному интеллекту придётся не только учитывать целую совокупность факторов/признаков, но и давать развёрнутое пояснение врачам касательно выявленных у пациента симптомов и оптимальных вариантов избавления от недуга.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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