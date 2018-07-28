Centauro: робот-кентавр для спасательных работ

Многие из разрабатываемых сегодня роботов антропоморфны. Хотя некоторые двуногие роботы неплохо сохраняют равновесие и являются довольно ловкими, опора на четыре ноги, естественно, все же более устойчивая. Учитывая это, европейские специалисты построили робота Centauro, похожего на кентавра: он имеет торс, напоминающий таковой у человека, и руки, однако оборудован четырьмя ногами.

Centauro: робот-кентавр для спасательных работ

IIT

В высоту Centauro достигает 1,5 метра и весит 93 килограмма, передает Engadget. «Скелет» робота, как сообщается, выполнен из легких металлов, а «тело» покрыто 3D-печатным пластиком. Centauro оснащается батареями, которые позволяют ему работать на одном заряде около 2,5 часа. Отмечается, что робот не полностью автономный и для его работы требуется человек-оператор (при этом разработчики говорят, что в случае обрыва связи робот сможет перемещаться и в автономном режиме). Последний, по задумке разработчиков, будет использовать систему, включающую экзоскелет для рук и педали для ног, которые позволят управлять руками и передвижением Centauro, а также шлем виртуальной реальности (для отображения данных, получаемых с датчиков робота).

На видео, опубликованном разработчиками, можно увидеть, как робот движется на колесах, установленных на концах ног. Однако утверждается, что Centauro может также ходить и даже преодолевать препятствия. Каждая из шести ног робота имеет шесть степеней свободы.

Centauro, согласно разработчикам, предназначается для помощи при проведении спасательных операций. Он был построен исследователями из Итальянского технологического института на основе робота Momaro, созданного специалистами из Боннского университета.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Великое противостояние Марса и «кровавая Луна»: что нас ждет в июлеВеликое противостояние Марса и «кровавая Луна»: что нас ждет в июле
Загадочный спутник Сатурна — Титан: новые изображенияЗагадочный спутник Сатурна — Титан: новые изображения
В Казахстане при раскопках кургана нашли 3000 золотых изделийВ Казахстане при раскопках кургана нашли 3000 золотых изделий
Доказана возможность уплотнить запись на жёстких дисках до размеров одного атомаДоказана возможность уплотнить запись на жёстких дисках до размеров одного атома
В Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцевВ Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцев
Блок рекламы


Похожие новости
NVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона МураNVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона Мура
Шансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньшеШансов на возобновление работы марсохода Opportunity становится всё меньше
Honda прекращает разработку робота-андроида ASIMOHonda прекращает разработку робота-андроида ASIMO
Нейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в PhotoshopНейросеть научилась распознавать изображения, обработанные в Photoshop
Разработан метод блокирования клеток четырех типов ракаРазработан метод блокирования клеток четырех типов рака
Разработан стент, который самостоятельно находит сужение артерийРазработан стент, который самостоятельно находит сужение артерий
Японцы разработали робошланг для тушения пожаровЯпонцы разработали робошланг для тушения пожаров
Alibaba разработала автономного робота-доставщикаAlibaba разработала автономного робота-доставщика
Разработан 3D-принтер для восстановления глубоких ранРазработан 3D-принтер для восстановления глубоких ран
В Запорожской области заработала первая очередь крупнейшей солнечной электростанции в УкраинеВ Запорожской области заработала первая очередь крупнейшей солнечной электростанции в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости