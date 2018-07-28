Centauro: робот-кентавр для спасательных работ

Многие из разрабатываемых сегодня роботов антропоморфны. Хотя некоторые двуногие роботы неплохо сохраняют равновесие и являются довольно ловкими, опора на четыре ноги, естественно, все же более устойчивая. Учитывая это, европейские специалисты построили робота Centauro, похожего на кентавра: он имеет торс, напоминающий таковой у человека, и руки, однако оборудован четырьмя ногами.

IIT

В высоту Centauro достигает 1,5 метра и весит 93 килограмма, передает Engadget. «Скелет» робота, как сообщается, выполнен из легких металлов, а «тело» покрыто 3D-печатным пластиком. Centauro оснащается батареями, которые позволяют ему работать на одном заряде около 2,5 часа. Отмечается, что робот не полностью автономный и для его работы требуется человек-оператор (при этом разработчики говорят, что в случае обрыва связи робот сможет перемещаться и в автономном режиме). Последний, по задумке разработчиков, будет использовать систему, включающую экзоскелет для рук и педали для ног, которые позволят управлять руками и передвижением Centauro, а также шлем виртуальной реальности (для отображения данных, получаемых с датчиков робота).

На видео, опубликованном разработчиками, можно увидеть, как робот движется на колесах, установленных на концах ног. Однако утверждается, что Centauro может также ходить и даже преодолевать препятствия. Каждая из шести ног робота имеет шесть степеней свободы.

Centauro, согласно разработчикам, предназначается для помощи при проведении спасательных операций. Он был построен исследователями из Итальянского технологического института на основе робота Momaro, созданного специалистами из Боннского университета.



