Космоплан VSS Unity совершил третий полет с включением ракетного двигателя

В апреле компания Virgin Galactic, планирующая в будущем организовывать суборбитальные туристические полеты, осуществила первый полет космоплана VSS Unity с включением ракетного двигателя — тогда аппарат поднялся на высоту около 25 километров. В следующем месяце был проведен второй испытательный полет, в ходе которого VSS Unity достиг высоты примерно 35 км.

Космоплан VSS Unity совершил третий полет с включением ракетного двигателя

Virgin Galactic

Теперь же компания Ричарда Брэнсона успешно осуществила третий запуск VSS Unity с включением ракетного двигателя, передает Engadget. Аппарат, запущенный с самолета-носителя VMS Eve, поднялся на еще бОльшую высоту — приблизительно 52 километра: он впервые вошел в мезосферу. При этом VSS Unity также смог развить скорость в 2,47 числа Маха (в ходе первого и второго полетов максимальная скорость составляла 1,87 и 1,9 числа Маха соответственно).

Space came one step closer today. First footage is in, check it out! #SpaceShipTwopic.twitter.com/yTQdXVHEVE

— Virgin Galactic (@virgingalactic) 26 июля 2018 г.

VSS Unity — это второй космоплан класса SpaceShipTwo; он был представлен в феврале 2016 года. Аппарат заменил предыдущий корабль Virgin Galactic, потерпевший крушение в 2014 году, в результате которого погиб один из двух пилотов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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