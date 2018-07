Космоплан VSS Unity совершил третий полет с включением ракетного двигателя

В апреле компания Virgin Galactic, планирующая в будущем организовывать суборбитальные туристические полеты, осуществила первый полет космоплана VSS Unity с включением ракетного двигателя — тогда аппарат поднялся на высоту около 25 километров. В следующем месяце был проведен второй испытательный полет, в ходе которого VSS Unity достиг высоты примерно 35 км.

Virgin Galactic

Теперь же компания Ричарда Брэнсона успешно осуществила третий запуск VSS Unity с включением ракетного двигателя, передает Engadget. Аппарат, запущенный с самолета-носителя VMS Eve, поднялся на еще бОльшую высоту — приблизительно 52 километра: он впервые вошел в мезосферу. При этом VSS Unity также смог развить скорость в 2,47 числа Маха (в ходе первого и второго полетов максимальная скорость составляла 1,87 и 1,9 числа Маха соответственно).

