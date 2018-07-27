Теория относительности Эйнштейна проверена вблизи сверхмассивной чёрной дыры

Европейская Южная Обсерватория (ESO) сообщает о том, что исследователям впервые в истории удалось выполнить успешную проверку общей теории относительности Эйнштейна вблизи сверхмассивной чёрной дыры.

Речь идёт о так называемом гравитационном красном смещении. Очень сильное гравитационное поле чёрной дыры «растягивает» световые волны, испускаемые находящейся поблизости звездой, и делает их более длинными. Этот эффект был предсказан Альбертом Эйнштейном при разработке общей теории относительности.

Исследователи наблюдали за областью в центре Млечного Пути, где на расстоянии 26 тыс. световых лет от нас располагается сверхмассивная чёрная дыра. Этот гравитационный монстр массой в четыре миллиона Солнц окружён небольшой группой звёзд, которые обращаются вокруг него с высокой скоростью. Используя инструменты на Очень Большом Телескопе ESO (VLT), учёные смогли отследить движение одной из этих звезд — светила с обозначением S2.

Исследователи сравнили положения и скорости звезды S2, измеренные различными инструментами в разное время, с предсказаниями, сделанными на основе общей теории относительности. Было установлено, что изменение длины волны света, приходящего от S2, в точности согласуется с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна.

«Наблюдения, выполненные на Очень Большом Телескопе ESO, впервые выявили предсказываемые общей теорией относительности Эйнштейна особенности движения звезды в крайне сильном гравитационном поле сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути. Этот долгожданный результат — высшее достижение продолжавшихся 26 лет наблюдений центра Галактики на телескопах ESO в Чили», — говорится в публикации.



