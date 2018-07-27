Найден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
Ученые из Университета Тохоку в Японии выяснили, что ультразвуковые волны могут вылечить болезнь Альцгеймера без каких-либо побочных эффектов.
Их исследование опубликовано в журнале Brain Stimulation, передает
Считается, что снижение кровотока в мозге вызывает нейродегенеративные болезни, такие как болезнь Альцгеймера, из-за того, что клетки органа не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Смерть и повреждение нервных клеток — одна из основных причин деменции.
Японские ученые провели тесты на подопытных мышах, разделив их на две контрольные группы, одной из которых хирургическим путем затруднили приток крови к клеткам мозга, а второй при помощи генной инженерии внедрили состояние работы мозга, близкое к симптоматике болезни Альцгеймера.
Затем мозг мышей подвергался воздействую импульсных ультразвуковых волн низкой интенсивности три раза в день в течение 20 минут. Первая группа животных облучалась ультразвуковыми волнами на протяжении пяти дней, вторая прошла 11 таких процедур в течение трех месяцев.
В результате ученые выявили значительное улучшение когнитивной функции у грызунов. Ультразвуковые волны вызывали увеличение выделения особого фермента, участвующего в образовании кровеносных сосудов, наряду с возрастанием количества белка, играющего ключевую роль в сохранении и росте нервных клеток. При этом ультразвук не вызвал никаких побочных эффектов.
По словам ученых, такая терапия может быть использована и при лечении людей, в особенности пациентов пожилого возраста с высоким риском развития заболевания. При этом такая процедура не требует хирургического вмешательства и анестезии.
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Наука и техника
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