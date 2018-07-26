В Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцев
О находке сообщили в местное отделение полиции.
В городе Шумск Тернопольской области раскопали скелеты 14 человек, вероятно членов ОУН-УПА, расстрелянных в период Великой Отечественной войны.
Об этом сообщается на сайте полиции.
По словам Инны Могилы, начальника Шумского следственного отделения, на территории района проводят официальные раскопки представители львовского общества, а именно - занимаются поиском жертв политических репрессий и войн.
"Во время работ по территории одного из местных частных предприятий они обнаружили захоронения четырнадцати тел, а именно - скелетированные остатки неизвестных. По предварительной информации, все люди, вероятно, погибли от рук энкаведистов после 1945 года", - говорится в сообщении.
Об этой находке сообщили в местное отделение полиции. После фотосъемок, остатки изъяли и направили в морг. Решается вопрос о передаче костей на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.
Отмечается, что событие внесено в Единый реестр по ст. 115 ч.2 (п1) - "умышленное убийство из корыстных побуждений".
Напомним, в апреле 2017 года в польском селе Грушовичи демонтировали памятник воинам УПА. Монумент разрушили по разрешению местной власти как "незаконно установленный". Украина настаивает, что памятник был надмогильным монументом военного захоронения и поэтому должен быть восстановлен.
В мае 2018 года польский Институт нацпамяти организовал раскопки, в ходе которых было обнаружено захоронение.
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25.07.2018 17:02