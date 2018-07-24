В прошлом галактики Андромеды обнаружили следы древней катастрофы

Два миллиарда лет назад ближайшая к Млечному пути (не считая карликовых галактик-спутников) галактика Андромеды разорвала на мелкие кусочки и поглотила другую галактику, установили астрофизики из Мичиганского университета.

Галактика, два миллиарда лет назад столкнувшаяся с Андромедой, перестала существовать как галактика; ее звезды и пыль разметало в разные стороны, но кое-какие свидетельства этой древней катастрофы сохранились в виде едва заметного звездного гало, размерами превышающего саму Андромеду, и небольшой галактики — спутника Андромеды М32. Изучение М32 поможет ученым понять, как спиральные галактики — такие, как Андромеда и Млечный Путь — эволюционируют и что происходит, когда они сталкиваются с другими крупными скоплениями звезд.

В Местной группе галактик Андромеда — самая большая; Млечный Путь в 2,5?5 раз меньше, а третья по размеру — М32, карликовая галактика и спутник Андромеды. Астрофизики Эрик Белл (Eric Bell) и Ричард Д’Сауза (Richard D'Souza) смоделировали события, которые привели к образованию М32; результаты моделирования опубликованы на этой неделе в Nature Astronomy.

Огромные гало, состоящие из далеко отстоящих друг от друга звезд, часто окружают крупные галактики; предполагается, что гало — это остатки поглощенных большими галактиками меньших скоплений звезд. Сверхгигантская галактика Андромеды, состоящая из триллиона звезд, за время своего существования поглотила сотни меньших галактик, поэтому установить судьбу отдельных погибших в столкновении с Андромедой галактик довольно затруднительно. Однако модель Белла и Д’Саузы показывает, что большая часть звездного гало, окружающего Андромеду, происходят из одной большой галактики, очень давно столкнувшейся с Андромедой; ее назвали M32p.

M32p была по крайней мере в 20 раз больше всех галактик, столкнувшихся с Млечным Путем за 12 миллиардов лет его существования. До столкновения она была третьей по величине в Местной группе. Часть ее звезд (из наиболее плотной центральной части) пережила столкновение с Андромедой и сейчас составляет галактику М32. «М32 — странная галактика: она похожа на очень древние, компактные эллиптические галактики, но она полна молодых звезд; то одна из самых компактных галактик во Вселенной, других таких мы не знаем», — объясняет Белл.

Результаты белла и Д’Саузы подтверждаются полученными ранее данными о том, что два миллиарда лет назад в галактике Андромеды произошел звездный «бейби-бум» — неожиданный всплеск интенсивности звездообразования.

Млечный Путь тоже рано или поздно столкнется с галактикой Андромеды и, учитывая разницу размеров, будет поглощен более крупной соседкой; это произойдет, по последним оценкам, через пять миллиардов лет. Возможно, модель Белла и Д’Саузы позволит предсказать результаты этого столкновения. До сих пор считалось, что столкновение сопоставимых по размеру галактик приводит к разрушению центральных дисков обеих, однако Андромеда пережила столкновение с М32p, сохранив структуру своего центрального диска; ученым предстоит уточнить свои представления о том, как происходят такие столкновения.



