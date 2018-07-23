Загадочный спутник Сатурна — Титан: новые изображения

Титан — одно из наиболее интересных небесных тел в Солнечной системе. Однако данный спутник Сатурна невозможно хорошо рассмотреть в обычных условиях — из-за своей атмосферы (она составляет в толщину около 400 километров и включает несколько слоев углеводородного «смога») он выглядит как желтый шар, лишенный каких-либо явных черт. Но благодаря данным, собранным зондом «Кассини», специалисты из NASA смогли подготовить самые четкие на данный момент изображения поверхности загадочного объекта.

Загадочный спутник Сатурна — Титан: новые изображения

NASA/JPL-Caltech/University of Nantes/University of Arizona

Титан, как считают ученые, обладает некоторыми сходствами с Землей: у обеих планет атмосферы богаты азотом, у обеих имеется тектоническая активность, жидкие океаны, реки и озера на поверхности, устойчивый «уровень моря». Возможно, на Титане присутствуют «ингредиенты», необходимые для возникновения жизни, однако у этого спутника Сатурна есть и существенные отличия от нашей планеты: например, его океаны полны жидкого метана, а атмосфера лишена кислорода.

Во время своей миссии «Кассини» выполнял облеты и вокруг Титана, благодаря чему смог картировать его поверхность, используя радарное и инфракрасное сканирование.

Загадочный спутник Сатурна — Титан: новые изображения

NASA/JPL-Caltech/University of Nantes/University of Arizona

Новые изображения, опубликованные NASA, были получены в результате обработки снимков, сделанных зондом, при помощи специальной техники. Последняя, как отмечает NASA, позволяет сделать менее заметными «швы», образующиеся при объединении снимков, а также помогает «подчеркнуть» мельчайшие спектральные вариации в материалах на поверхности Титана. Например, на данных изображениях области дюн на экваторе спутника предстают в ровном коричневом цвете; регионы же, показанные в синем и розовом цветах, возможно, богаты водным льдом.

Ученые полагают, что на данный момент это, вероятно, наиболее подробные изображения Титана. «Кассини», запущенный в 1997 году, завершил свою миссию в 2017-м — в сентябре он сгорел в атмосфере Сатурна. В будущем, впрочем, специалисты надеются изучить загадочный спутник Сатурна намного подробнее — в частности, в будущем NASA планирует отправить на Титан субмарину (недавно ученые воссоздали в лаборатории море Титана для тестирования будущей подлодки).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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