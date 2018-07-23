Фото дня: галактика-близнец Млечного пути
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило великолепный снимок спиральной галактики NGC 6744 в созвездии Павлина.
Изображение передано на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope). При съёмке применялся инструмент WFC3 — «Широкоугольная камера 3».
Галактику NGC 6744 в некотором смысле можно считать близнецом нашего Млечного пути. Эти структуры схожи по строению рукавов и галактического центра.
Правда, между галактиками есть и существенное различие. Так, размер Млечного пути, по оценкам, составляет около 100 тысяч световых лет. В свою очередь, NGC 6744 имеет в поперечнике более 200 тысяч световых лет.
Снимок NGC 6744, сделанный «Хабблом», позволяет получить представление о том, как наша галактика выглядит со стороны.
Добавим, что спиральные галактики — это один из основных типов галактик во Вселенной. Такие объекты имеют внутри диска яркие рукава звёздного происхождения, которые почти логарифмически простираются из балджа — яркой центральной части.
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23.07.2018 13:01