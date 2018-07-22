Великое противостояние Марса и «кровавая Луна»: что нас ждет в июле

Великое противостояние Марса происходит 27 июля, когда Земля проходит между Марсом и Солнцем так, что две планеты оказываются максимально близко друг к другу. Красная планета будет сиять ярче Юпитера (который в обычное время занимает почетное второе место по яркости, уступая первенство лишь Венере) в период с 7 июля по 7 сентября, но пика свечения она достигнет именно 27 числа.

Согласно NASA, противостояние Марса происходит каждые 26 месяцев, но каждые 15?17 лет этот момент попадает на перигелий планеты — момент, когда ее орбита ближе всего к Солнцу, что и делает ее намного ярче (при условии, если наблюдатель находится на Земле). Последний раз такое событие наблюдалось в 2003 году — астрономы говорят, что за последние 60 000 лет яркость Марса была самой высокой.

В этом году таких высоких показателей мы не увидим, но результат все равно будет впечатляющим. Поскольку Земля ближе к Солнцу, чем Марс, то она и вращается вокруг светила примерно в 2 раза быстрее (отсюда и 26 месяцев между противостояниями). На данный момент Марс еще не вошел в пиковую стадию, но находится под прямыми лучами Солнца, что и делает его очень ярким для стороннего наблюдателя.

Стоит отметить также, что у Красной планеты будет конкурент. 27 июля также ожидается полное лунное затмение, которое продлится целых 103 минуты — это будет самое длинное солнечное затмение XXI века. Однако видно оно будет только в некоторых районах Австралии, Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Полное лунное затмение также характерно красноватым оттенком, который приобретает спутник, поэтому в народе его прозвали «кровавая луна».



