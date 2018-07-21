Новый робот-оригами умеет ловить морских созданий: помощь ученым

Как известно, в популярных аркадных автоматах достать игрушку из пластикового короба практически нереально — механическая рука все время дергается и никак не может зацепить добычу. А представьте, насколько усложняется задача, если цель не игрушка, а живое существо! Ученые, изучающие морские глубины, построили подводный аппарат с рукой-манипулятором, который умеет деликатно ловить рыбу, кальмаров и даже медуз, не повреждая их тела. Что интересно, вдохновлялись исследователи японским искусством оригами!

Целью работы было создание надежного робота для работы в тоще океанических вод. Он должен быть прочным, но и достаточно ловким, чтобы захватывать морских обитателей. Поэтому ученые решили максимально упростить дизайн и уменьшить количество движущихся частей. Концепт оригами был выбран не просто так — с подобным дизайном роботу нужен всего один двигатель, чтобы развернуть все пять «лепестков», распечатанных на 3D-принтере. Сами лепестки, в свою очередь, прикреплены гибкими суставами к 12-стороннему корпусу.

В качестве испытания команда решила поймать (а затем освободить) нескольких лунных медуз сначала в аквариуме, а затем медуз рода Stellamedusa в открытом океане, на глубине 500?700 метров. Во время морских испытаний управление осуществлялось дистанционно, посредством джойстика и приборной панели. Все как и в обычном дроне: оператор использовал устройство захвата видео, чтобы контролировать поимку животных и следить за тем, чтобы они не страдали. Для медуз, чьи тела лишены твердого защитного покрова, подобные меры просто необходимы — часто эти существа получают травмы, когда исследователи пытаются поймать их традиционными методами. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в Science Robotics.

В будущем команда надеется подключить к устройству датчики, чтобы оно могло служить мини-подводной лабораторией и ученые исследовали животных в их естественной среде обитания. Такие роботы могут пригодиться не только в океане, но и в космосе, например для обслуживания спутников или солнечных панелей.



